هزاران دونده تهراني با آرمانهاي مقدس امام راحل( ره) تجديد بيعت كردند

به گزارش خبرگزاري " مهر" درهمايش بانوان بيش ازدوهزارودويست دونده برگزيده مناطق 22 گانه شهرداري تهران كه بيشتر آنها ميانسال بودند، دور ورزشگاه جهان پهلوان تختي را به مسافت 5/1 كيلومتردويدند ودرپايان به قيد قرعه 220 نفرازبانوان بن بيست هزارتوماني شهروند بعنوان جايزه دريافت كردند.

درهمايش دوعمومي پسران بيش ازده هزاردونده ازمناطق 22 گانه شهرداري تهران درمسيربزرگراه خليج فارس منتهي به حرم مطهرحضرت امام (ره) وبه مسافت 5/3 كيلومتربه دو وراهپيمائي پرداختند ودرپايان مقررشد 500 دستگاه دوچرخه تا نهم خرداد ماه آينده به قيد قرعه به 500 نفراهداء شود. اين همايش با رمزيا صاحب الزمان (عج) آغازشد.

همچنين قرارشد از اواخرهفته جاري 1160 نفرازدوندگان دوي همگاني رهروان شهداء (16 بهمن 83) كه به قيد قرعه برنده شده بودند، براي دريافت جوايزخود هركدام مبلغ بيست هزارتومان بن (شهروند) به محلهايي كه ثبت نام مراجعه كنند كه اسامي برندگان درروز 28 ارديبهشت ماه جاري دريكي ازروزنامه ها اعلام خواهد شد.

درمراسم قرعه كشي بانوان مهندس رحيم مشائي معاون فرهنگي واجتماعي شهرداري تهران گفت: زنان جمهوري اسلامي ايران مترقي ترين وموثرترين بانوان جهان هستند، چرا كه حضورزنان ايران درتمامي عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، علمي وورزشي محسوس است كه اين جزو افتخارات جمهوري اسلامي ايران است وزنان تهران طلايه داران پيشرفت هستند.

گفتني است: اين همايش دوي همگاني دراجراي مصوبه كميسيون فرهنگي، اجتماعي شوراي اسلامي شهرتهران ومعاونت امور اجتماعي وفرهنگي شهرداري تهران توسط اداره كل تربيت بدني شهرداري تهران و ادارات تربيت بدني مناطق 22 گانه شهرداري تهران تحت عنوان "همبستگي ملي ومشاركت عمومي" برگزارشد.