به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر، به نقل ازستاد ‌اطلاع ‌رساني هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، فاطمه آليا، عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اين مطلب گفت: من تنها از غرفه‌هاي كودك و نوجوان و كتابهاي لاتين بازديد داشتم اما در همين چند غرفه استقبال پرشوري از مردم وجود داشت.



وي با بيان اينكه در غرفه‌هاي داخلي استقبال از مخاطبان و بازديدكنندگان از طرف غرفه‌داران جهت راهنمايي، بهتر از غرفه‌هاي لاتين بود، گفت: قيمت كتابهاي لاتين نيز امسال بيشتر بود و اين امر موجب شده بود تا مردم كمتر از اين غرفه‌ها خريد كنند.

آليا اظهار داشت: معدل ميزان زماني كه مردم ايران مطالعه مي‌كنند كم است و براي بالابردن آن و تشويق مردم به مطالعه، رسانه‌هاي گروهي بايد تبليغات گسترده‌اي انجام دهند.



نماينده مردم تهران با اشاره به فضاي كم غرفه‌هاي كودكان و نوجوانان و حضور پرشور جوانان، گفت: در صورتي كه فضاي بيشتري در اختيار اين غرفه‌ها قرار گيرد تأثيرگذاري قابل توجهي در جذب اين قشر خواهد داشت.

