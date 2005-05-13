  1. هنر
  2. سایر
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۱۲

فاطمه آليا - عضو كميسيون فرهنگي مجلس :

تبليغات گسترده رسانه‌ها ، مردم را به مطالعه تشويق مي‌كند

استقبال مردم از نمايشگاه كتاب نشان مي‌دهد كه برگزاري هر سال يكبار آن كم است.

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر، به نقل ازستاد ‌اطلاع ‌رساني هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، فاطمه آليا، عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اين مطلب گفت: من تنها از غرفه‌هاي كودك و نوجوان و كتابهاي لاتين بازديد داشتم اما در همين چند غرفه استقبال پرشوري از مردم وجود داشت.

وي با بيان اينكه در غرفه‌هاي داخلي استقبال از مخاطبان و بازديدكنندگان از طرف غرفه‌داران جهت راهنمايي، بهتر از غرفه‌هاي لاتين بود، گفت: قيمت كتابهاي لاتين نيز امسال بيشتر بود و اين امر موجب شده بود تا مردم كمتر از اين غرفه‌ها خريد كنند.
آليا اظهار داشت: معدل ميزان زماني كه مردم ايران مطالعه مي‌كنند كم است و براي بالابردن آن و تشويق مردم به مطالعه، رسانه‌هاي گروهي بايد تبليغات گسترده‌اي انجام دهند.

نماينده مردم تهران با اشاره به فضاي كم غرفه‌هاي كودكان و نوجوانان و حضور پرشور جوانان، گفت: در صورتي كه فضاي بيشتري در اختيار اين غرفه‌ها قرار گيرد تأثيرگذاري قابل توجهي در جذب اين قشر خواهد داشت.

کد مطلب 182893

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها