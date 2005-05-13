در پايان چهارمين روز ثبت نام؛ 565 كانديداي رياست جمهوري

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حجت الاسلام و المسلمين مهدي كروبي، دكتر محمود احمدي نژاد ، دكتر محمد باقر قاليباف و مهندس محسن مهرعليزاده از چهره هاي مطرح سياسي بودند كه امروز رسما كانديداتوري خود را با ثبت نام در وزارت كشور اعلام كردند.

به نظر مي رسد دكتر علي لاريجاني تنها كانديداي مطرح در عرصه سياسي كشور است كه هنوز ثبت نام نكرده است.

بهنام معتمدي 36 ساله كارمند سازمان مالياتي كشور مهمترين انگيزه خود براي شركت در انتخابات را مبحث حيثيت بين المللي و بالا بردن مشاركت عمومي مي خواند.

وي مي داند كه مصداق، رجال سياسي نيست، بهره گيري از انرژي هسته اي را حق قانوني ايران مي داند و رابطه با آمريكا را تنها در صورتي ممكن مي داند كه دولت اين كشور مشروعيت نظام اسلامي را به رسميت بشناسد.

علي قنبري 50 ساله سرهنگ بازنشسته نيز داوطلب رياست جمهوري است. وي مي گويد: وقتي حضرت يوسف را در مصر مي فروختند پيرزني با خروسش آمده بود تا وي را بخرد، وي مي گفت: ميدانم ارزش يوسف بسيار بيشتر از خروس من است اما مي خواهم نامم در فهرست خريداران باشد.

وي با اين حال، رقيب خود را هاشمي رفسنجاني مي داند و مي گويد اگر رد صلاحيت نشود به وي راي خواهد داد. شعار علي قنبري رفع تبعيض و اختلاف طبقاتي است. وي معتقد است اگر با آمريكا رابطه نداشته باشيم بهتر است. اين داوطلب، انرژي هسته اي را حق ايران مي داند حتي اگر منجر به دفاع نظامي ايران شود.

حميد لامعي 38 ساله انگيزه اش از ثبت نام تامين پول رهن منزل مسكوني اش با وام تبليغات انتخاباتي خواند. وي گفت كه از يك هفته پيش همراه با خانمش به اين فكر افتاده اند. وي به علي لاريجاني راي مي دهد.

منوچهر قاسمي 38 ساله از زرين دشت اصفهان مي گويد تا به حال رجل سياسي نبوده است. كانديداي مورد نظر وي در انتخابات رياست جمهوري نيز علي لاريجاني است و اگر تائيد صلاحيت شود حاضر است به نفع وي كنار رود چون برنامه هاي اقتصادي و فرهنگي وي را مي پسندد. قاسمي اجراي عدالت اجتماعي، رفع تبعيض و دفاع از حق ايران در غني سازي اورانيوم را از مهمترين اهداف خود مي داند و معتقد است اين برنامه ها بايد در اولويت اقدامات رئيس جمهور آينده باشد.

قاسمي مي گويد: آمريكا از ابتدا دشمن ايران بوده است و اگر بخواهد خود را دوست وانمود كند نبايد فريب بخوريم.

ناهيد واقفي 35 ساله ديپلمه خانه دار مبارزه با انحصارطلبي و مردسالاري را هدف خود از ثبت نام در فهرست كانديداها بر مي شمارد. وي با استناد به شعار ايران براي همه ايرانيان مي گويد مردم از چهره هاي تكراري در عرصه سياسي خسته شده اند. اولويت كابينه احتمالي وي، رسيدگي به فساد اقتصادي و رانت خواري و رسيدگي به اوضاع روستائيان و كشاورزان است. ناهيد واقفي اگر رد صلاحيت شود تنها در صورتي در انتخابات شركت خواهد كرد كه يك زن كانديداي رياست جمهوري باشد.

وي نيز فن آوري هسته اي را حق مسلم ايران مي داند و در پاسخ به اين سوال كه اگر دفاع از اين حق منجر به جنگ شود چه خواهد كرد گفت: يك رييس جمهور همواره سعي مي كند مسايل سياسي را طوري حل كند كه منجر به جنگ نشود.

وي مي گويد: محال است معاون اولش را از ميان مردان انتخاب كند و مي افزايد: گهي زين به پشت و گهي پشت به زين.

احمد دردي نيا 36 ساله مدير يك شركت مسافربري در ميامي شاهرود است. وي پيشتر 3 بار در انتخابات شوراي شهر شركت كرده است.

وي مي گويد اوايل انقلاب هيچ كدام از مقامات كشور از جمله رئيس جمهور سابقه مديريت سياسي نداشته اند و بر اين اساس شرط رجل سياسي بودن براي تائيد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري درست نيست.

در ميان همه كانديداها، نوجوان اصفهاني از ثبت نام منع شد.

مصطفي پيمان دانش آموز سال دوم دبيرستان 16 سال دارد و مسئولان ستاد انتخابات به وي گفته اند كسي كه نمي تواند چك بانكي امضاء كند نمي تواند كانديداي رياست جمهوري شود.

وي ساعتها منتظر رئيس ستاد ماند تا ثبت نام كند اما موفق نشد. وي گفت: ايده هايي دارم كه ممكن است به فكر خيلي از شخصيتهاي سياسي نرسد.

مصطفي گفت: به نمايندگي از دانش آموزان اصفهان آمده ام . اين راي اولي هنوز تصميم نگرفته است كه به كدام كانديدا راي دهد.

وي به خبرنگاران گفت: نظرسنجي ها نشان مي دهد علاقه جوانان به شركت در انتخابات كم شده است.

گفتني است ناصر حجازي دروازه بان اسبق تيم فوتبال ايران نيز در امروز در وزارت كشورثبت نام كرد. وي دليل كانديداتوري خود در انتخابات را چنين عنوان كرد: در شرايطي كه سياستمداران در عرصه ورزش حضور مي يابند و فعاليت ورزشي مي كنند، به اين مساله كه ورزشي ها نيز در سياست دخيل شوند، ايرادي نمي باشد.