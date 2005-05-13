قرارداد سه بازيكن فولاد خوزستان به پايان مي رسد // كعبي مشكلي براي همراهي فولاد خوزستان درليگ برتر ندارد

به گزارش خبرنگار" مهر" علي بداوي، احمد مومن زاده وسليماني تنها بازيكناني هستند كه با پايان يافتن بازيهاي فصل جاري رقابتهاي ليگ برترقراردادشان با باشگاه فولاد به پايان خواهد رسيد و احتمال جدايي اين سه بازيكن وجود دارد. هرچند سرپرست تيم فولاد اظهارداشت مشكلي ازنظر تمديد قرارداد بازيكنان مذكور وجود ندارد واين بازيكنان همچنان درخدمت باشگاه فولاد خوزستان خواهند بود.

علاوه براين احتمالا حسين كعبي ملي پوش ايراني باشگاه السد با پايان يافتن ليگ فوتبال قطروبازيهاي جام حذفي اين كشوردردو هفته پاياني مي تواند تيم فولاد را دررقابتهاي ليگ برترهمراهي كند. كعبي ازنظرمقررات ليگ برتر وداشتن رضايتنامه ومجوز بازي مشكلي براي همراهي تيم فولاد ندارد وقرارگرفتن اودرتركيب تيم فولاد تنها به نظركادرفني بستگي دارد.

سرپرست تيم فولاد همچنين انجام هرگونه مذاكره ازسوي اين باشگاه با سهراب بختياري زاده واميرخليفه اصل را تكذيب كرد و اظهارداشت: باشگاه فولاد تا پايان ليگ هيچگونه مذاكره اي با بازيكنان تحت قرارداد سايرباشگاهها انجام نخواهد داد واخبار منتشرشده دراين خصوص به هيچ وجه صحت ندارد.