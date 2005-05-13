پاسكال لامي رييس سازمان تجارت جهاني شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، يك منبع ديپلماتيك در بروكسل به خبرگزاري فرانسه گفت : هيچ ترديدي وجود ندارد كه اين پاسكال لامي است كه با روند گزينش به عنوان دبيركل آينده سازمان تجارت جهاني انتخاب شده است .



كميسيون اروپا اعلام كرد : لامي براي اين پست بسيار شايسته است .



سخنگوي كميسيون اتحاديه اروپايي پس از تاييد خبر انتخاب لامي گفت : ما از اين انتخاب استقبال مي كنيم و لامي دراين لحظه براي رهبري سازمان تجارت جهاني بسيار شايسته است .

انتخاب لامي كه پيش از اين وزيرتجارت اتحاديه اروپايي بوده است پس از چند دور رايزني در پشت درهاي بسته در سازمان تجارت جهاني كه يكصدو چهل و هشت عضو دارد صورت گرفت.

آمريكا پيش از اين حمايت خود را از لامي براي رياست سازمان تجارت جهاني اعلام كرده بود.



به غير از پاسكال لامي "جاين كرشنا كاتاري" وزيرامورخارجه موريتاني ،" كارلوس پرز دل كاستيلو " نماينده سابق اروگوئه در سازمان تجارت جهاني نيز براي رياست اين سازمان كانديد شده بودند.

طبق قوانين سازمان تجارت جهاني براي انتخاب مديركل جديد ، پس ازهر دور رايزني يكي از كانديداها كه در آخر فهرست قرار دارد حذف مي شود و براين اساس فقط سه كانديداي فوق توانستند در دور دوم رايزني ها كه 21 آوريل برگزارشد، باقي بمانند.

دوره رياست سوپاجاي پانيتچپاكدي مدير كل تايلندي سازمان تجارت جهاني در تاريخ 31 اوگوست به اتمام خواهد رسيد

مدت رياست سازمان تجارت جهاني فقط شش سال است . اختلافات شديد دربين اعضاي اين سازمان در آخرين راي گيري كه در سال 1999 برگزار شد موجب شد كه دوره رياست اين سازمان بين مايك مور نيوزيلندي و سوپاجاي تايلندي تقسيم شود .

بنابر اين در سه سال اول نيوزيلند و در سه سال دوم تايلند رياست سازمان تجارت جهاني را برعهده داشتند.