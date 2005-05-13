مديرعامل باشگاه سپاهان: سپاهان واقعي را مقابل الشباب مشاهده كرديد // رسانه ها مسايل كوچك را بزرگ جلوه ندهند

به گزارش خبرنگار" مهر" محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه فرهنگي، ورزشي فولادمباركه سپاهان ضمن بيان مطلب فوق افزود: بازي با الشباب بازي سنگيني براي تيم ما بود وبازيكنان با اينكه مسابقات ليگ را بخاطربازيهاي ليگ قهرمانان دست كم گرفته بودند، درمسابقه با الشباب نشان دادند كه چهره سپاهان واقعي چگونه است وبا نمايش توان واقعي خود به نام ايران وبراي ايران مردانه مبارزه كردند وبه حق شايسته پيروزي بودند.

وي با اشاره به انگيزه فراوان بازيكنان سپاهان براي پيروزي دراين مسابقه خاطرنشان كرد: همانطوركه گفتم بازيكنان تيم ما تمام توان خود را معطوف به بازيهاي آسيايي كردند وبه همين خاطربراي كسب موفقيت درمصاف با الشباب ازهيچ تلاشي فروگذارنبوده ومردانه براي نام ايران جنگيدند تا بتوانند شانس خود را براي صعود ازاين گروه بالا ببرند كه با ياري خدا، برنامه ريزي كادرفني وتلاش بازيكنان موفق شديم به اين مهم دست يابيم.

ساكت با يادآوري سخنان مديرعامل باشگاه الشباب مبني براينكه اين تيم دوامتياز بازي رفت را دراين مسابقه جبران وبراي كسب امتيازكامل به مصاف سپاهان خواهد آمد، اظهارداشت: به ايشان عرض كردم، انشاءالله شاهد بازي جوانمردانه خواهيم بود كه خوشبختانه بازيكنان ما با ارايه بازي جوانمردانه ومنطقي خود علاوه بركسب برتري نشان دادند كه دربازي رفت نيزشايسته پيروزي بودند.

مديرعامل باشگاه سپاهان درخصوص مساله جدايي سه بازيكن اين تيم تصريح كرد: هرتيمي براساس سياستگذاريهاي خود ونيز كادرفني درخصوص استفاده ازبازيكنان تصميم گيري مي كند كه اين سه بازيكن نيزبراساس يك مساله خانوادگي با باشگاه دچاراختلاف نظرهايي بودند كه بزودي با گفتگو اين مساله نيزحل خواهد شد.

وي ادامه داد: هاشمي زاده، رمضاني وسيدعباسي كه يكي ازبهترين بازيكنان ايران بوده وهست همگي براي ما ارزشمند هستند، اما استفاده ازيك بازيكن وبكارگيري درسيستم تيم برعهده مربي تيم است كه اين مساله نيزدرفوتبال امري طبيعي محسوب مي شود. يكي ازبزرگترين رنجهاي من ازابتداي فصل اينست كه به بازيكن بزرگي چون داود سيدعباسي درسپاهان كمتربازي رسيده است. به عقيده من سيدعباسي سرمايه فوتبال ايران است واميدوارم اين بازيكن بتواند به شرايط مطلوب گذشته بازگردد.

مديرعامل سپاهان با اشاره به بزرگنمايي اين مساله ازسوي برخي رسانه ها تاكيد كرد: اين مساله به اين شكلي نبود كه برخي دوستان مطبوعاتي آنرا منعكس كردند. اين حق باشگاه است كه با بازيكنان ومربيان خود تعامل داشته باشد و اينكه ممكن است فردي دريك مقطع ازمجموعه كنارگذاشته شود، اما اين مساله به معناي اخراج بازيكن نيست، بلكه بدنبال فرصت هستيم تا بتوانيم با اين بازيكنان صحبت كرده وبا رفع سوءتفاهمات زمينه ادامه همكاري را فراهم آوريم. انتظارمن ازرسانه ها اينست كه مسايل كوچك را بزرگ نكنند ودوتيم پاس وسپاهان را به چشم ديگري نگاه كرده وبراي موفقيت نام ايران همانند ما تلاش كنند.