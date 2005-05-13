گلوله باران شهرك كفرشوبا در جنوب لبنان توسط نظاميان رژيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پليس لبنان با اعلام اين خبر افزود: اين حمله نيروهاي اسراييلي به خاك لبنان هيچ مجروحي نداشت اما خساراتي مالي به يكي از منازل خانواده لبناني وارد ساخت.



بنابراين گزارش ، افراد اين خانواده لبناني موفق شدند از اين حمله صهيونيستهاي اشغالگر جان سالم به درببرند.

پليس لبنان درتاريخ 19/2 اعلام كرده بود رژيم صهيونستي بدون دليل اقدام به گلوله باران شهرك كفرشوبا در جنوب لبنان كرد اما اين حمله هيچ تلفات جاني نداشت.



اين منبع پليس لبنان درادامه افزود: حمله رژيم اسراييل به خاك لبنان كه با شليك دستكم 8 گلوله توپ صورت گرفت، خسارات مالي فراواني برجاي گذاشت .



گفتني است اين اقدام درزماني صورت مي گيرد كه سازمان ملل متحد بارها به رژيم صهيونيستي درمورد تجاوز به همسايگان فلسطين هشدارداده است.

ظرف يك هفته گذشته تاكنون نظاميان رژيم صهيونيستي چندين بارخاك لبنان را مورد تجاوز و حمله قرار داده و حريم هوايي اين كشور را نقض كردند.

نقض هاي مكررحريم هوايي لبنان توسط جنگنده هاي اسراييلي موجب نگراني سازمان ملل متحد و بسياري ازكشورهاي منطقه شده است.