ابومازن تعويق در انتخابات پارلماني فلسطين را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين درگفتگو با روزنامه فرا منطقه اي " الشرق الاوسط "ضمن رد هر گونه قصد ونيتي ازناحيه تشكيلات خودگردان براي به تعويق انداختن انتخابات پارلماني تاكيد كرد: قطعا اين انتخابات در 17 جولاي (27 خردادماه) برگزار خواهد شد.

وي با ابراز شگفتي و تعجب ازحمله اسراييليها عليه او وتوصيف كردن وي به عنوان عرفات دوم گفت : رئيس فقيد تشكيلات خودگردان فلسطين بيشترازهر فلسطيني عملگرا بوده است.

ابومازن درعين حال حملات تبليغاتي اخيرا اسراييليها عليه خود را نه تنها تلاش براي فرار تل آويو ازتعهدات بلكه عمل نكردن اين رژيم به توافقات صورت گرفته ميان طرفين دانست.

وي تهديدات اسراييل درمورد اجرا نشدن طرح عقب نشيني از نوار غزه درصورت پيروزي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) در انتخابات پارلماني آتي را شديدا مورد انتقاد قرار داد .

ابومازن به تناقض درموضع اسراييل كه خواهان وارد عرصه نشدن جنبش حماس در انتخابات پارلماني فلسطين و ارتباط دادن اين موضوع با طرح عقب نشيني ازغزه اشاره كرد و گفت : اين موضع ضد ونقيض است چرا كه آنها ما را به دمكراسي دعوت مي كنند اما اين كلام آنها با دمكراسي كاملا مغايرت دارد .

جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) در انتخابات شهرداريها در مناطق فلسطيني پيروزي چشم گيري را بدست آورد و همين امر موجب نگراني عميق صهيونيستها شد.

سيلوان شالوم وزيرامور خارجه رژيم صهيونيستي نيز سه شنبه گذشته خواستار لغو طرح عقب نشيني اسراييل از غزه در صورت پيروزي حماس در انتخابات پارلماني شده بود.