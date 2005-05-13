دستگيري سه مظنون در عربستان سعودي

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه سعودي الرياض در شماره امروز خود به نقل از سرلشكر منصور التركي سخنگوي وزارت كشورعربستان اعلام كرد: نيروهاي امنيتي عصر روز گذشته يك فرد مظنون را درمنطقه القصيم دستگير كردند و وي هم اكنون تحت بازجويي بسر مي برد.

روزنامه سعودي الوطن ازدستگيري دو مظنون درمنطقه بريده خبر داد و اعلام كرد يكي ازمظنونان بدون مقاومت خود را تسليم نيروهاي امنيتي سعودي كرد اما فرد دوم تلاش كرد ازچنگ آنها فرار كند.

اين روزنامه افزود : نيروهاي امنيتي سعودي هنگامي كه مظنون قصد فرارداشت ، هدف گلوله قراردادند و وي را زخمي وسپس دستگير كردند.

يك منبع امنيتي در بريده عصر روز گذشته گفت :نيروهاي امنيتي سعودي پيش از دستگيري مظنونان چند دقيقه اي به مبادله آتش با آنان درمنطقه بريده پرداختند. منطقه القصيم از ابتداي آوريل به كانوني براي فعاليت فعالان اسلام گرا تبديل شده است .