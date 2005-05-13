پاس شايستگي قهرماني آسيا را دارد // روند موفقيتهاي پاس رادرليگ قهرمانان ادامه خواهيم داد

مصطفي آجورلو مديرعامل باشگاه پاس با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: خوشبختانه تيم پاس تاكنون دررقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا به نتايج درخورتوجهي دست يافته است كه جا دارد ازهمين جا ازتك تك عواملي كه دركسب اين نتايج به نحوي سهم داشتند تشكروقدرداني كنم.

آجورلو افزود: پاس با پيروزي برابر الريان قطرصعود خود به مرحله دوم ليگ قهرمانان آسيا را مسجل كرد، بطوري كه ششمين ديدارما در روزچهارم خرداد مقابل پليس عراق يك ديدار تشريفاتي است و تاثيري درصعود تيم ما نخواهد داشت . اميدوارم تيم سپاهان نيز در ديداربرابر العين امارات بتواند امتياز لازم را بدست آورد تا كشورمان در جمع 8 تيم مرحله يك هشتم نهايي با دو نماينده قدرتمند حاضرباشد.

مديرعامل پاس پيرامون مرحله دوم رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا تصريح كرد: 7 تيم برترگروههاي مختلف و الاتحادعربستان قهرمان دوره گذشته اين رقابتها، 8 تيم مرحله نيمه نهايي را تشكيل خواهند داد وپس از انجام قرعه كشي مسابقات بصورت رفت وبرگشت ادامه خواهد يافت ودرمرحله نهايي مسابقات بصورت متمركز وحذفي برگزارخواهد شد كه با توجه به نتايج بدست آمده تصورمي كنم، تيم پاس شايستگي كسب دومين عنوان قهرماني آسيا را دارد.

آجورلو پيرامون ضعف گلزني تيم پاس در ديدار برابر الريان قطريادآورشد: پاس امسال با فراز ونشيب هاي بسياري ازنظرفني روبروبوده و برخي مسائل وفرايند ها اجازه نداد، تيم ازنظرفني خودش را به شرايط مطلوب برساند. ضعف گلزني هم از جمله ايراداتي است كه به تيم ما وارد است ومي طلبد تا آقاي دنيزلي نسبت به اين مسئله حساسترباشند.

وي تصريح كرد: پاس درهربازي ازفرصتهايي كه براي گلزني بدست مي آورد، تنها يك سوم آنها را به گل تبديل مي كند و اين مشكل برازنده تيمي كه حريفان قدرتمندتري را درپيش دارد وهدفهاي بزرگي را تعقيب مي كند، نيست. ما قصد داريم با بازيكناني كه درپايان فصل به خدمت خواهيم گرفت، درمرحله دوم ليگ قهرمانان استفاده كنيم وازاين نظربه ترميم نقاط ضعف تيم بپردازيم.

مديرعامل باشگاه پاس درخصوص شايعاتي مبني برتغييرمديريت اين باشگاه سكوت اختياركرد وتنها به لبخندي معني دار اكتفا كرد.