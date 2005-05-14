استفاده از دستگاه هاي قديمي دياليز ، سلامت بيماران را تهديد مي كند

دكتر محسن طاهري محمودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: عدم استاندارد بودن دياليز به علت قديمي بودن دستگاه ها و نيز عدم ارائه كيفيت مناسب دياليز باعث ايجاد عوارضي نظير افزايش ميزان اوره در بيماران كليوي مي شود.

وي اظهار داشت: هم اكنون فقط در بيمارستان هايي كه تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور هستند، از دستگاه هاي جديدتر استفاده مي شود و بقيه مراكز براي دياليز كردن بيماران كليوي اغلب از دستگاه هاي قديمي استفاده مي كنند.

اين فوق تخصص كليه تصريح كرد: اگر دياليز به صورت استاندارد و با كيفيت مناسب صورت نگيرد، موجب مي شود كه آب اضافي از بدن كشيده نشده و سموم بدن دفع نشود بنابراين مشكلات زيادي نظير مشكلات استخواني، كم خوني، كاهش رشد، عوارض عصبي را براي بيماران دياليزي ايجاد مي كند.

وي با بيان اينكه عدم كيفيت دياليز باعث مختل شدن فعاليت هاي تمامي سيستم هاي بدن بيمار مي شود، ادامه داد: بيماران كليوي كه توسط دستگاههاي قديمي و غير استاندارد دياليز مي شود معمولا دچار ناراحتي هاي قلبي شده و حتي ممكن است كه در حين دياليز جان خود را از دست بدهند.

دكتر طاهري محمودي تاكيد كرد: دياليز بيماران مسئله اي بسيار مهم است بنابراين اگر قرار است بيماري دياليز شود بايد اين عمل با كيفيت خوب براي بيمار صورت گيرد تا باعث بروز عوارض ديگر در بدن بيمار نشود.