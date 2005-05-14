120 جودوكار از 28 كشور بر روي تاتامي مي روند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مسابقات دردوبخش مردان وزنان انجام مي شود كه در قسمت مردان كه تيم ايران نيزحضوردارد،120 جودوكاردر8 وزن از28 كشوربراي كسب 32 مدال طلا، نقره وبرنزمبارزه مي كنند.

طبق آخرين آمارارايه شده ازسوي مسوولين برگزاري دووزن60 كيلوگرم 18 نفر، در 66 كيلوگرم 18 جودوكار، در73 كيلوگرم 19 نفر، در81 كيلوگرم 13 جودوكار، در 90 كيلوگرم 15 ورزشكار، در100 كيلوگرم 12 جودوكارودروزن 100+ كيلوگرم نيز11 نفرحضوردارند. دروزن آزاد نيز11 جودوكاربه رقابت مي پردازند.

درميان اين كشورها برخي كشورها دربخش مردان، برخي دربخش زنان وتعداد اندكي نيزدرهر2 قسمت حضوردارند.