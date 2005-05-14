واشنگتن خواستار حفظ نيرو هاي ايتاليايي در عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، نيكلاس برنز معاون وزير امورخارجه آمريكا در امورسياسي درجمع خبرنگاران دررم گفت : ايتاليا نقش بسيار مهمي دراعزام تعداد نيروهاي نظامي وانجام ماموريت محوله درمحل استقرار نيروهايش درعراق ايفاء كرده است و ما بسيار اميدواريم كه بتوانيم به حمايت از ايتاليا ادامه دهيم .



وي افزود : حضور نيروهاي ما در عراق اين حقيقت را روشن مي سازد كه هم اكنون يك دولت جديد در عراق وجود دارد كه پيش از خود با يك چالش بزرگ مواجه بود . ما اميدواريم كه همپيمانان ما با ما در عراق بمانند .



اوايل هفته جاري جيان فرانكو فيني وزير امور خارجه ايتاليا كه مذاكراتي با برنز داشت، گفت : نيروهاي ايتاليايي پس از فوريه سال آينده ازعراق عقب نشيني خواهند كرد .

لازم به يادآوري است كه ازآغازتهاجم به عراق، رم يكي ازهم پيمانان نزديك آمريكا بشمارمي آمده تا آنجا كه درمراحل مختلف اين جنگ دولت برلوسكني بارها به دليل حضور دراين ميدان وهمراهي با واشنگتن مورد انتقاد شديد محافل سياسي اين كشورقرارگرفت اما پس ازحادثه قتل نيكلا كاليپاري مامور اطلاعاتي ايتاليايي درعراق روابط دو كشور به سردي گراييد .



كاليپاري كه يك روزنامه نگار هم وطن خود را پس از آزادي ازدست ربايندگان عراقي به سمت فرودگاه بغداد همراهي مي كرد، توسط نظاميان آمريكايي كشته شد . اين حادثه موجب شد افكار عمومي ايتاليا به دولت اين كشور فشار آوردند تا نيروهاي خود را از عراق خارج كند .



