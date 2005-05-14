درس خواندن زير سقف هاي پوشالي

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" سالهاي سال است كه مسوولان و متوليان امر در حوزه آموزش و پرورش ، بحران كلاس هاي درس خطر آفرين را به ديگر مقامات بالاتر گوشزد مي كنند. اما آنچه حاصل شده ، شعارها و برنامه هايي بوده كه هيچگاه به منصه ظهور نرسيده و در بايگاني اتاق كار مسوولان جا خوش كرده است.

متاسفانه از صحبت هاي اخير مسوولان آموزش و پرورش مي توان چنين استباط كرد كه خطر فرو ريختن سقف كلاس هاي درس در استان تهران به مراتب محتمل تر از ساير نقاط كشور بوده و نمي توان نسبت به آن بي اعتنا بود. به طوري كه مديركل نوسازي مدارس استان تهران در جمع خبرنگاران به دو مورد حادثه براي دانش آموزان و معلمان اشاره داشت.

وي از افتادن يك قطعه كاشي بر سر يك دانش آموز در يكي از مدارس قديمي شهر تهران خبر داد كه اين دانش آموز را تا دم مرگ برد. ضمن اينكه در يكي ديگر از مدارس ، در حالي كه معلم مشغول درس دادن بوده مقداري از سقف كلاس فرو ريخته و منجر به زدن 80 بخيه بر سر او گرديده است!

اين اخبار در حالي از سوي يك مقام مسئول انشار مي يابد كه بايد اذعان داشت كه حدود 9 هزار كلاس درس در استان تهران بيش از 40 سال قدمت دارند و بنابر اين براحتي مي توان خطر را احساس كرد كه هر لحظه بيم وقوع آن مي رود.

اگر چنين حوادثي روي دهد و تعدادي از دانش آموزان جان خود را از دست بدهند، چه كسي پاسخگو خواهد بود. در واقع آن زمان آيا كسي خواهد بود كه مسووليت اين قصور و كوتاهي را به گردن بگيرد و خود را مقصر بداند؟

آنچه مسلم است ، همان طور كه حوادث متعدد زيادي تاكنون براي دانش آموزان بي گناه رخ داده و همواره تعدادي از آنه جان خود را از دست داده اند و به دنبال آن فقط اظهار تاسف و انتقاد از يكديگر و ماجرا تمام مي شود!

حادثه غرق شدن تعدادي دانش آموز در درياچه پارك شهر، سوختن تعدادي دانش آموز روستاي سفيلان از توابع استان چهار محال و بختياري در زمستان سال گذشته و... در نهايت بارش برف سنگين در استان گيلان و به دنبال آن فرو ريختن سقف تعداد زيادي از كلاس هاي درس به دليل قديمي و فرسوده بودن، تنها سه مورد از سهل انگاري هاي مسئولان در جهت تامين جان دانش آموزان است...

مديركل نوسازي مدارس استان تهران معتقد است 9 هزار كلاس درس قديمي و فرسوده تهران قبل از اينكه زلزله اي رخ دهد فرو مي ريزند و اين اتفاق ممكن است هر لحظه و گذر زمان اتفاق بيفتد.

رييس مجمع خيرين مدرسه ساز استان تهران نيز با اشاره به وجود بوروكراس هاي اداري و كاغذ بازي ادارات براي انجام يك كار خير، گفت: به هنگام بازديد مدرسه اي در يكي از مناطق تهران متوجه شديم كه ساختمان مدرسه سه طبقه داراي سقف چوبي است و با پريدن يكي از افراد حاضر در طبقه سوم، تمام ساختمان لرزيد.

وي افزود: چگونه مي توان انتظار داشت اين ساختمانها در برابر عبور خودروهاي سنگين از مجاورت آنها دوام داشته باشند و اتفاقي براي دانش آموزان رخ ندهد.

امير نعمت بني آدم با اشاره به ساخت بيش از 60 هزار كلاس درس توسط خيرين در بعد از پيروزي انقلاب ، گفت: برآوردهاي اوليه ما نشان مي داد كه تهران به 20 هزار كلاس درس جديد نياز دارد كه با ساختن آنها در يك زمان سه ساله مي توان به شرايط حضور 25 دانش آموز در هر كلاس درس دست يافت.

وي در عين حال افزود: البته بعد از بازديدهايي كه از مدارس سطح استان تهران داشتيم ، متوجه شديم كه مي بايست ظرف امسال فقط 16 هزار كلاس درس احداث شود و اين روند در طول سه سال بايد تداوم داشته باشد تا به استانداردهاي بين المللي نزديك شويم.

تمامي اين اتفاقات در حالي روي مي دهد كه بايد بدانيم اعتبارات عمراني اداره كل نوسازي مدارس استان تهران در سال گذشته فقط 7 ميليارد تومان بوده كه نصف آن به مدارس شهرستانهاي استان و مابقي به شهر تهران تعلق گرفت. در صورتي كه مديركل نوسازي مدارس استان تهران هزينه ساخت يك كلاس درس را حدود 25 ميليون تومان تخمين مي زند كه البته اين نرخ با تورم سال 82 تعيين شده است.

بنابراي با يك حساب سرانگشتي مي توان به اين نتيجه رسيد كه با مبلغ مذكور فقط به تداد انگشتان دو دست مي توان كلاس جديد ساخت يا مدرسه استيجاري را به تملك آموزش و پرورش درآورد...

معاون هماهنگي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران حجم ميانگين دانش آموزان هر كلاس درس را در كشور 3/39 نفر اعلام كرد و گفت: اين رقم براي كلاسهاي تهران 3/51 نفر در هر كلاس درس است. ضمن اينكه تراكم دانش آموزي نيز در كشور به طور ميانگين 3/24 نفر است كه در تهران اين عدد 3/28 است.

پورقربان وضعيت تراكم دانش آموزي در هر كلاس درس را در تهران 28 نفر خواند و گفت: وضعيت بوشهر با 22 نفر، سيستان و بولچشتان با 24 نفر و كهگيلويه و بوير احمد با 20 نفر به مراتب بهتر از تهران است.

معاون هماهنگي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با تاكيد بر اعتبار يك هزار ميليارد توماني براي رساندن وضعيت كلاس هاي درس تهران به حد استاندارد و مطلوب ، گفت: در سال 82 اعتبارات عمراني استان تهران 28 ميليارد تومان بود كه با اين اوصاف مي توان در مدت 36 سال مشكلات فضاهاي آموزشي استان را حل كرد.



