نيويورك تايمز: كاخ سفيد بارديگر حمايت خود از جان بولتون را اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه نيويورك تايمز، در پي افزايش مخالفت ها با انتخاب جان بولتون به عنوان سفير آمريكا درسازمان ملل كاخ سفيد شب گذشته بارديگرحمايت خود را ازبولتون اعلام كرد و از سنا خواست هر چه زودتر موضوع راي گيري درباره بولتون را به نتيجه مطلوب ختم نمايند.

اسكات مك كللان سخنگوي رييس جمهور آمريكا ضمن اظهار اميدواري نسبت به اينكه دموكرات هاي سنا درصدد راي منفي به بولتون برنيايند، اظهارداشت: ما اعتقاد داريم اكثريت سناي آمريكا با انتخاب جان بولتون به عنوان سفير آمريكا درسازمان ملل موافق هستند و وي دقيقا فردي است كه ما براي نمايندگي خود در سازمان ملل نياز داريم.

اما اين در حالي است كه وضعيت جان بولتون در سنا روز جمعه كاملا معلق بود و هنوز سناتورها آمادگي راي گيري درباره وي را ندارند.

روز گذشته سناتورهاي جمهوري خواه و به ويژه جرج وينوويچ (George V. Voinovich)اعلام كردند كه به هيچ وجه به بولتون راي نخواهند داد تا وي از سوي آمريكا وارد سازمان ملل شود.

اسكات مك كللان در پاسخ به اين سوال كه آيا جرج بوش در صورت عدم راي آوردن بولتون واكنش خاصي در اين زمينه خواهد داشت، اظهار داشت: بوش پيش از اين با سناتورها گفتگو كرده است. ما به تصميم وي احترام مي گذاريم. اما افراد بسيار زياد ديگري هم هستند كه اعتقاد دارند بولتون دقيقا همان فردي است كه ما براي سفارتمان در سازمان ملل به وي نياز داريم.