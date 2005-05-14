پرديس بين المللي دانشگاه علم و صنعت راه اندازي مي شود

دكتر حسينعلي شايان فرد در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" گفت: دانشگاه علم و صنعت ايران در نظر دارد با هدف جذب دانشجويان خارج از كشور پرديس بين المللي دانشگاه علم و صنعت را در شهرستان دماوند احداث نمايد.

وي افزود : طرح اين ايده در سال 1382 مطرح گرديد كه به دليل مشكلات مالي تاكنون تنها مراحل ابتدايي آن انجام شده است.

وي در پايان در خصوص پذيرش دانشجويان تصريح كرد : هنوز ظرفيت پذيرش دانشجويان اعلام نشده ولي ما در تمام كشورها به جز كشورهايي كه با آنها ارتباط مناسبي نداريم پذيرش دانشجو خواهيم داشت.