ابراز نگراني عنان از بازگشت تشنج درمرزهاي لبنان و اراضي اشغالي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سخنگوي دبير كل سازمان ملل متحد در بيانيه اي گفت :عنان تمام طرفهاي درگير را به نهايت خويشتنداري فرا مي خواند زيرا اوضاع نه تنها در لبنان بلكه در كل منطقه بي ثبات و شكننده شده است .

اين بيانيه مي افزايد: دبير كل سازمان ملل متحد بارديگر از تمام طرفها مي خواهد به خط آبي ترسيم شده در مرزهاي لبنان و اراضي اشغالي احترام بگذارند.



دراين بيانيه ياد آوري شده است كه هرگونه تجاوزو نقضي نمي تواند توجيه اي براي نقضي ديگر باشد.



جنوب لبنان روز گذشته هدف موشكهاي هوا به زمين هواپيماهاي جنگنده اسراييلي و گلوله توپخانه اين رژيم قرار گرفت. ساعتي پس از گلوله باران شهرك كفرشوبا در لبنان، هواپيماهاي جنگنده هاي اسراييلي مجددا شهرك الهباريه واقع در مزارع اشغالي شبعا را مورد حمله قرار دادند.



پليس لبنان گفت :هواپيماهاي جنگنده اسراييلي محدوده شهرك الهباريه درمجاورت مزارع اشغالي شبعا را بمباران كردند كه اين حمله خسارات مالي فراواني برجاي گذاشت.

