همكاري كولين فرث و رابرت كارليلي در تجارت گوشت

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر "، اين دو هنرپيشه سرانجام موافقتشان را دراين فيلم هراسناك كه رگه هايي ازكمدي نيز دارد ، اعلام كردند .

" تجارت گوشت " بر اساس پرونده جنايتهاي " بروك " و" هاري " درقرن نوزدهم ساخته مي شود. اين دوجسد ها را ازقبرها مي ربودند و براي انجام آزمايش به پزشكان مي فروختند. اين دو زمانيكه دريافتند اجساد تمام شده اند، اقدام به كشتن افراد ولگرد كردند . فيلمنامه اين اثر كاري از" ايروين ولش " است و " آنتونيا برد " براريكه كارگرداني اين پروژه تكيه مي زند. اين اثر دومين همكاري اين كارگردان با "كارليلي" است. آنها در گذشته درپروژه " چهره " با يكديگر تشريك مساعي كردند.

"كولين فرث" واپسين بار فيلم هاي "دفتر خاطرات بريجيت جونز" و "بريجيت جونز: لبه منطق" را برپرده سينماها داشت.

