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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۴۰

همكاري كولين فرث و رابرت كارليلي در تجارت گوشت

"كولين فرث" و "رابرت كارليلي" براي ايفاي نقش در پروژه سينمايي "تجارت گوشت" به يكديگر مي پيوندند.

 به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر "،  اين دو هنرپيشه سرانجام موافقتشان را دراين فيلم هراسناك كه رگه هايي ازكمدي نيز دارد ، اعلام كردند .
" تجارت گوشت " بر اساس پرونده جنايتهاي " بروك " و" هاري " درقرن نوزدهم ساخته مي شود. اين دوجسد ها را ازقبرها مي ربودند و براي انجام آزمايش به پزشكان مي فروختند. اين دو زمانيكه دريافتند اجساد تمام شده اند، اقدام به كشتن افراد ولگرد كردند . فيلمنامه اين اثر كاري از" ايروين ولش " است و " آنتونيا برد " براريكه كارگرداني اين پروژه تكيه مي زند. اين اثر دومين همكاري اين كارگردان با "كارليلي" است. آنها در گذشته درپروژه " چهره " با يكديگر تشريك مساعي كردند.
"كولين فرث" واپسين بار فيلم هاي  "دفتر خاطرات بريجيت جونز" و "بريجيت جونز: لبه منطق" را برپرده سينماها داشت.

کد مطلب 183073

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