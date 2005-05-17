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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۳۶

بررسي شاخصه هاي "اصولگرايي اصلاح طلبانه" در گفت وگوي "مهر" با كارشناسان: (1)

اصولگرايي با لاابالي گري و اصلاح طلبي با افسادگري در تقابل است//اصلاح طلبي فاقد مباني تئوريك نوعي فرصت طلبي است//اگر اصولگرايي، اصلاح طلبي را برنتابد در سطح آرمانگرايي باقي خواهد ماند

اصولگرايي با لاابالي گري و اصلاح طلبي با افسادگري در تقابل است//اصلاح طلبي فاقد مباني تئوريك نوعي فرصت طلبي است//اگر اصولگرايي، اصلاح طلبي را برنتابد در سطح آرمانگرايي باقي خواهد ماند

عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت، واژه "اصولگرايي اصلاح طلبانه" را تركيب خردمندانه اي دانست كه آرمانگرايي را در بستر زمان و مكان قرار مي دهد.

امير محبيان در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، گفت: مقام معظم رهبري با اين تدبير هوشمندانه و ارزشمند معناي اصيل اصولگرايي و اصلاح طلبي را روشن كردند. بر اين مبنا، اصولگرايي در مقابل اصلاح طلبي قرار ندارد بلكه اصولگرايي با لاابالي گري در تقابل است. از سوي ديگر، اصلاح طلبي نيز در تقابل با اصولگرايي نيست. بلكه افسادگري با اصلاح طلبي در تناقض است.

اين روزنامه نگار، تقابل اين واژه ها را جعلي و نادرست خواند و تصريح كرد: اگر اصولگرايي در روش نتواند اصلاح طلبي را برتابد و خود را با شرايط زمان و مكان تطبيق دهد در سطح آرمانگرايي محض باقي خواهد ماند و به نوعي تحجر خواهد انجاميد.

محبيان در ادامه افزود: ازسوي  ديگر، اگر اصلاح طلبي فاقد مباني تئوريك و عقيدتي ثابت باشد و به آرمانگرايي توجه نكند به نوعي از فرصت طلبي خواهد انجاميد كه صرفا به فكر تطبيق خود با شرايط است بدون اينكه براي اين كار پشتوانه اصول اعتقادي داشته باشد.

عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت با اشاره به نظام حزبي كشور اظهار داشت: در كشور ما، تصوير روشني از نظام حزبي وجود ندارد. نظامهاي حزبي معمولا به نوعي فعاليت مي كنند كه نخبگان را براي حكومت داري آماده مي كنند. نظام حزبي در حكم دانشگاهي است كه نيروهاي سياسي در آن تربيت مي شوند. در حالي كه احزاب كشور ما فاقد اين كاركرد هستند.

محبيان با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري اظهار داشت: رهبري، نظام حزبي را به گونه اي تعريف كردند كه بر مبناي آن، جناحها از دو جريان متعارض  و متضاد شكل نگرفته اند كه حضور يكي به معناي نابودي ديگري باشد بلكه هر دو جريان بخشهايي از نظام هستند كه به كمك آنها نيروي نخبه كشور تامين مي شود وحكومت به وسيله آنها به اهداف نهايي خود مي رسد.

اين فعال سياسي در خاتمه خاطرنشان ساخت: نظام حزبي در ايران، نظامي ضدمردمي و ضدحاكميت نيست بلكه ياري گر نظام سياسي كشور مي باشد. بنابراين نظام حزبي بايد به گونه اي سامان يابد كه به عنوان نهادهاي مدني، كار توليد نخبگان اجرايي و فكري كشور در حوزه سياست را برعهده بگيرند.

کد مطلب 183079

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