رشد اقتصادي ايران كمتر از حد مورد انتظار بوده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از نشريه ميد، رشد توليد ناخالص داخلي ايران برپايه قيمتهاي ثابت براي شش ماه اول سال 1383 در حدود 1/4 درصد بوده و اين در حالي است كه رشد توليد ناخالص داخلي بخش غير نفتي در همين مدت 3/4 درصد بوده است.

بر اساس اين گزارش، مازاد تجاري ايران در شش ماهه اول سال 1383 نيز رقم پاييني بوده است.

بانك مركزي ايران رشد توليد ناخالص داخلي ايران براي كل سال فوق را 4/ 6 درصد و براي بخش غير نفتي 7/6 درصد پيش بيني كرده بود.

ميد مي افزايد: صندوق بين المللي پول سال گذشته هشدار داده بود در صورتي كه قيمت نفت سقوط كند، با افزايش واردات ، ايران با كسري تجاري بالايي روبرو شود.

براساس اين گزارش ايران سال گذشته با كسري تجاري 2 هزار و 600ميليون دلار با المان ، 619/2 ميليارد دلار با امارات ، 225/2 ميليارد دلار با فرانسه روبرو بوده است.