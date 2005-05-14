دومين كنفرانس توسعه منابع انساني برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ارائه دستاوردهاي شركت هاي موفق بين المللي در زمينه توسعه منابع انساني، نگاهي نو در توسعه سرمايه انساني (زندگي ايده آل و ايده آل زندگي)، طراحي و پياده سازي نظام تعالي انساني (شايسته سالاري)، طراحي و اجراي مدل سنجش و اندازه گيري رضايت شغلي كاركنان و طب كار و سلامت شغلي كاركنان از مباحثي است كه در اين كنفرانس مورد بررسي قرار مي گيرد.

كارگاه آموزشي حل مسئله با استفاده از ساز و كار بازي هاي مديريتي و جلسه پرسش و پاسخ پيرامون تجربيات نوين در زمينه پرورش مديران از ديگر برنامه هايي است كه در طول مدت كنفرانس ارائه مي شود.

مدير عامل سازمان ملي بهره وري ايران، مدير طرح پرورش مديران شركت فورد، رئيس گروه تخصصي طب كار دانشگاه علوم پزشكي تهران برخي از سخنرانان اين كنفرانس مي باشند.