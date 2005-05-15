تمام آنچه تو نياز داري عشق است با جولي تيمور مي آيد

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، اين اثر " تمام آنچه كه تو نياز داري عشق است " نام دارد و درزمره فيلمهاي عاطفي به شمارمي آيد ورويدادهاي دهه 60 وموسيقي بيتل ها را درمحوريت دارد .
" تيمور" چندي پيش از" اوان راشل وود " هنرپيشه فيلم " سيزده " دعوت كرد كه در اين اثرموزيكال بازي كند و با موافقت اين هنرپيشه مواجه شد.
فيلم " فريدا " كه ازحضور" سلما هايك " درنقشهاي محوري سود مي جست به زندگي " فريدا " نقاش معروف مي پرداخت با اين وجود با موفقيت چنداني همراه نبود.
از ديگر فيلمهاي " تيلمور" مي توان به آثاري چون " آتش حماقت " ، " توفان " و" تيتوس " اشاره كرد. فيلم " تمام آنچه تو نياز داري عشق است " درسال 2006 روانه سالنهاي سينما مي شود.
نظر شما