  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۵۲

پس از شكست فيلم فريدا

تمام آنچه تو نياز داري عشق است با جولي تيمور مي آيد

" جولي تيمور "، كارگردان فيلم " فريدا " بزودي كار بر روي پروژه جديدش را آغاز مي كند.

 به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، اين اثر " تمام آنچه كه تو نياز داري عشق است " نام دارد و درزمره فيلمهاي عاطفي به شمارمي آيد ورويدادهاي دهه 60 وموسيقي بيتل ها را درمحوريت دارد .
" تيمور" چندي پيش از" اوان راشل وود " هنرپيشه فيلم " سيزده " دعوت كرد كه در اين اثرموزيكال بازي كند و با موافقت اين هنرپيشه مواجه شد.
فيلم " فريدا " كه ازحضور" سلما هايك " درنقشهاي محوري سود مي جست به زندگي " فريدا " نقاش معروف مي پرداخت با اين وجود با موفقيت چنداني همراه نبود.
از ديگر فيلمهاي " تيلمور" مي توان به آثاري چون " آتش حماقت " ، " توفان " و" تيتوس " اشاره كرد. فيلم " تمام آنچه تو نياز داري عشق است " درسال 2006 روانه سالنهاي سينما مي شود.

 

کد مطلب 183153

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها