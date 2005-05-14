تيمهاي تكواندو نروژ و اردن اعلام آمادگي كردند

به گزارش خبرنگار" مهر" نروژي ها درنمابرارسالي خود به فدراسيون درخواست كردند 10 روززودترازمسابقات به تهران سفركرده واردوي مشتركي را با تكواندوكاران تهراني برگزاركنند.
اردني ها نيزمعمولا با دو تيم دررقابتهاي جام فجرشركت مي كنند. هفدهمين دوره رقابتهاي تكواندوي جام فجر4 تا 6 تيرماه درتهران برگزارمي شود.
تيمهاي ملي تكواندو نروژ و اردن براي حضوردررقابتهاي جام فجر اعلام آمادگي كردند.
به گزارش خبرنگار" مهر" نروژي ها درنمابرارسالي خود به فدراسيون درخواست كردند 10 روززودترازمسابقات به تهران سفركرده واردوي مشتركي را با تكواندوكاران تهراني برگزاركنند.
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