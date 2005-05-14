لاريجاني: غرب با بحراني نشان دادن شرايط داخلي ايران مي خواهد در نوع گزينش مردم تاثير گذار باشد // آمدن و ثبت نام كردنم براي ماندن است// آمدن هاشمي شرايط اصولگرايان را تغيير داد

به گزارش خبرگار سياسي "مهر"، دكتر لاريجاني پس از ثبت نام در فهرست كانديداهاي رياست جمهوري، انتخابات 27 خرداد را آزموني مهم خواند و گفت : هرچه نقش مردم در انتخابات قوي تر باشد نهاد دموكراسي بهتر پا خواهد گرفت.

وي با اشاره به اقدامات مهم دولتهاي گذشته گفت : دولت آينده بايد سنتزي از دولت هاي گذشته باشد.

وي در خصوص نقاط كانوني مركز دولت احتمالي خود گفت: در عرصه اقتصاد، بالا بردن سطح معيشت، حل معضل بيكاري، تورم و تبعيض همچنين مبارزه با فساد اداري و اقتصادي از اين نقاط است.

وي افزود: پايداري در كشاورزي وقتي رخ مي دهد كه اين معضلات را حل كنيم.

لاريجاني افزود: در حوزه سياست داخلي، نهادينه كردن حركت احزاب در كشور و سامان دادن به احزاب از بسياري از مناقشات مي كاهد.

اين كانديداي انتخابات، پديده قاچاق و اعتياد را دو معضل مهم كشور خواند و تاكيد كرد: بايد هم در حوزه ديپلماتيك و هم سياست داخلي به اين دو معضل توجه داشته باشيم.

وي با تاكيد بر لزوم سامان دادن و هدفمند كردن ديپلماسي در كشور تاكيد كرد و گفت : ديپلماسي بايد در خدمت صادرات و توليد برون گرا قرار گيرد.

لاريجاني افزود: امروز در حوزه فرهنگ، مرزهاي فرهنگي برداشته شده و نيازمند توليد فعال در عرصه فرهنگ هستيم.

وي همچنين با انتقاد از سيستم آموزش و پژوهش در كشور گفت : اين سيستم متناسب با نيازهاي كشور نيست. بايد از تمركز تصميم گيري در وزارت علوم بكاهيم و كارها را به دانشگاه ها واگذار كنيم.

لاريجاني در خصوص حضور زنان در حوزه هاي مختلف اجرايي گفت: نيازي به نگاه ترحم آميز يا نمادين به زنان در اين حوزه ها نيست. زنان مي توانند توانمندي خود را در يك مسابقه عادلانه به ظهور برسانند و در همه سطوح به باروري و نشاط جامعه كمك كنند.

وي درباره برخورد دولت احتمالي آينده خود با موضوع اقوام و مذاهب مختلف گفت : چون رييس جمهور بايد در پيشگاه مردم مفاد قانون اساسي را اجرا كند و هم ناظر بر حسن اجراي آن باشد، بايد همه اصول اين قانون را از جمله اصل 15 و 19 محقق سازد و اين نياز به اصلاحاتي در كشور دارد.

وي با تاكيد بر لزوم تحول در سيستم اداري و ديواني كشور گفت: اين سيستم قدري پير و محافظه كار شده است و محافظه كاري براي سيستم اداري چيز مثبتي نيست.

خبرنگاري پرسيد شما آخرين ضلع مربع اصولگرايان هستيد كه ثبت نام كرده ايد، براي به اجماع رسيدن اصولگرايان چه قدمي برداشتيد و آيا ممكن است به نفع قاليباف كنار رويد؟ لاريجاني پاسخ داد: شرايط تغيير كرده است، در گذشته قبل از ورود دكتر حداد به مباحث اصولگرايان تلاش مي كردم كه با اصولگرايان به اجماع برسيم اين روند با فراز و فرودهايي مواجه بود اما به هر حال شوراي هماهنگي به نتيجه رسيد، كمي ناشكيبايي در برخي دوستان احساس كردم و براي اين كه گام دومي بردارم، اعلام كردم اگر كانديداها خودشان به اجماع برسند به نفع كانديداي مورد اجماع كنار مي روم، كه چنين نيز نشد. حداد عادل پيشنهاد دادند كه نظرسنجي شود بلافاصله موافقت كردم اما متاسفانه اين نيز رخ نداد.

وي افزود: امروز صحنه انتخابات با ورود هاشمي رفسنجاني تغيير كرده است . هر كسي كه بتواند به بالندگي انتخابات و بارور شدن سطح مشاركت مردم كمك كند، كمك خواهد كرد براي اينكه مردم بتوانند خودشان تصميم بگيرند.

لاريجاني همچنين تاكيد كرد: آمدن و ثبت نام كردنم براي ماندن است .

وي در خصوص بهره گيري از نخبگان در مسئوليت هاي قبلي اش از جمله رياست سازمان صدا وسيما به افزايش شبكه هاي تلويزيوني از دو شبكه به چهل شبكه تلويزيوني و چهل و پنج شبكه راديويي اشاره كرد و افزود: در اين شبكه ها آراي متفاوتي مطرح شد و مناظرات مختلف سياسي و فلسفي و فرهنگي شكل گرفت. بيش از 4000 استاد دانشگاه با راديو و تلويزيون همكاري داشتند.

وي در خصوص انتخاب اعضاي كابينه و احتمال حضور كانديداهاي فعلي در دولت آينده اش گفت : در حال حاضر برخي افراد را در ذهن دارم اما چون معتقد به انتخاب كابينه پشت درهاي بسته و بدون مشورت با نخبگان نيستم آنها را اعلام نمي كنم.

خبرنگاري پرسيد: مي گويند محل تولد شما در شناسنامه نجف اشرف است. لاريجاني با خنده پاسخ داد: اين در قبال خبرهاي مختلف از جمله اينكه گفته بودند سرطان دارم، هفته اي دوبار دياليز مي كنم يا دو تا زن دارم بهتر است. وي افزود: من يك زن بيشتر ندارم و وي را خيلي دوست دارم و احتياجي به تجديد فراش ندارم از نظر قواي جسماني در وضعيت مطلوب هستم . من از تولد تا 6 سالگي در نجف بودم چون پدرم از مراجع تقليد و اهل لاريجان بود، بعيد مي دانم كسي در ايراني الاصل بودن من ترديد كند.

وي در پاسخ به خبرنگاري در خصوص تعدد كانديداها و مشكلات قانوني اين وضع گفت: قانون اساسي بايد رعايت شود و هر كس مي تواند طبق قانون ثبت نام كند مجاز است اين كار را انجام دهد. البته آنقدر كانديداي رياست جمهوري زياد است كه مي شود به صادراتش فكر كرد. هر چند برخي دوستان ما از گروه نظاميان بودند.

لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه آيا به خاطر اجماع در جناح اصولگرا ممكن است به نفع قاليباف كنار رويد گفت: مدل انتخابات دوقطبي نخواهد بود بلكه ممكن است سه قطبي يا چهار قطبي هم باشد.

وي با اشاره به اظهارات رييس جمهور افزود: افزايش قدرت انتخاب به تكثر نيست بلكه به تنوع است. من و قاليباف از نظر سبك اجرايي و نحوه اجراي برنامه ها تفاوت عمده داريم هر چند ايشان از دوستان نزديك من هستند.

وي در پاسخ به سوال ديگري، آينده ايران را اميدوار كننده خواند و افزود: تهديداتي كه اين روزها به ويژه در حوزه انرژي هسته اي عليه ايران مطرح مي شود بيشتر تبليغات است و جنبه واقعي ندارد. آنها مي خواهند روي اراده ما تاثير بگذارند. شرايط داخلي ايران را بحراني نشان دهند تا در نوع گزينش مردم تاثير بگذارد.

لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه براي جوانان چه برنامه اي داريد گت: بايد شرايط كار را فراهم كنيم تا جواناني كه فارغ التحصيل مي شوند كار داشته باشند.