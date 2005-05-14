فلسفه جديد به تفكر قرون وسطا بسيار مديون است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دانيلز معتقد است ما نه تنها مي توانيم پاره اي از روشهاي فلسفي را از فيلسوفان قرون وسطا بياموزيم ، كه محتواي فلسفي فيلسوفاني چون آگوستين، آكويناس، آبلارد، آنسلم و گروستست مي توانند براي ما آموزنده باشند.

او به طور مثال به مشي و محتواي فلسفي اين فيلسوفان در قبال يكي از مهمترين مضامين فكري فلسفه تحليلي يا انگلوامريكن يعني بحث كليات اشاره مي كند. به نظر دانيلز هرچند فيلسوفان و متفكران قرون وسطا بيشتر با دغدغه هاي كلامي و الهياتي به بحث كليات و نسبت دال و مدالول يا معنا و جهان عطف توجه نشان مي دادند ولي به نكات و آموزه هايي دست يافتند كه بدون اين آموزه ها سنت تحليلي توان خيزش و حركت را نداشت.

با اين همه اين فلسفه پژوه ناديده نمي گيرد كه يكي از مهمترين ويژگيهاي فلسفه قرون وسطا آن است كه اين فلسفه برج عاج نشين بوده است يعي فلسفه اي نيست كه براي اكثريت جامعه نوشته شده باشد و فلسفه اي بغايت دشوار و دير فهم است.

بدين جهت است كه او به علاقمندان و دانشجويان اين شاخه از فلسفه توصيه مي كند كه كتابهاي اين دوره فلسفي را به زبان ساده در اختيار مخاطبان قرار دهند.

علاوه بر اين او به افرادي كه به متهم كردن فلسفه قرون وسطا براي داشتن اصول الهياتي مي پردازند توصيه مي كند كه به روشها و محتواي اين انديشه بيش و پيش از مفروضات آن بها دهند.