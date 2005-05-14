اجازه نخواهيم داد از تعليق داوطلبانه ايران سوءاستفاده شود // اروپا با وقت كشي در راستاي محروم ساختن ايران از حق طبيعي غني سازي گام برمي دارد

فلاحت پيشه در گفتگو با خبرنگار سياسي" مهر"، تاكيد كرد: نگاه مجلس به فعاليتهاي هسته اي مبتني برخواست و اراده ملي است.



وي پيش بيني كرد طرح الزام دولت به دستيابي كامل به فناوري هعسته اي صلح آميز فردا با راي بالايي درمجلس تصويب شود .

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مواضع اروپا و آمريكا را در مقابل توانمندي هسته اي ايران شبيه به هم دانست و گفت : غرب با طولاني كردن مذاكرات و تغييردر قوانين NPT مي خواهد ايران را از قلب چرخه سوخت يعني غني سازي محروم سازد وهر چه بيشتر به اين نتيجه گيري نزديك مي شويم بايد خود را براي مقابله با اين شرايط آماده كنيم .



وي افزود: به رسميت شناخته شدن حق مسلم ملت ايران دردستيابي به فناوري هسته اي صلح آميزومذاكراتي كه اين ماهها دنبال شده است ناشي از تحميل توان متخصصان ايراني به اروپاست .

نماينده اسلام آبادغرب همچنين با تاكيد برعزم جدي ايران براي دستيابي به فناوري هسته اي صلح آميز به همكاري شفاف ايران با آژانس اشاره كرد و گفت :

وي گفت: به رغم پيشرفت در مذاكرات با سه كشور اروپايي به نظر مي رسد اروپا به دنبال طولاني كردن روند مذاكرات است كه اين مساله از نظر مردم ما پذيرفتني نيست.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با توجه دادن اروپا به پايبندي ايران به مقررات NPT و همچنين اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي ، افزود: ما براي اعتماد سازي به صورت داوطلبانه فعاليت غني سازي را به حالت تعليق در آورديم اما در عين حال اجازه نخواهيم داد از تعليق داوطلبانه ايران سوءاستفاده شود و چنين تصور شود كه ايران را مي توان به توقف فعاليت اتمي سوق داد.