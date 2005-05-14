مديريت بايد خصوصي شود//بايد به بهبود كيفيت زندگي مردم توجه كنيم//دانشجو بدنبال عدالتخواهي است نه سياست بازي// اجماع براساس نظرسنجي را مي پذيريم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، قاليباف در ادامه سفر به لرستان در شهرستان خرم آباد در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان دانشگاه لرستان در پاسخ به سوالي مبني بر برنامه هاي وي در مورد فقر گفت : كشور ما فقير نيست. يعني منابع اقتصادي ما قابل توجه است اما چون سياست هاي اقتصادي مشخصي را به درستي اعمال نكرديم، اين باعث شده است تحولي جدي در حوزه اقتصاد صورت نگيرد.

وي افزود: طبيعتا به نظر مي رسد تا رويكرد اقتصادي را اصلاح نكنيم دولت در اين بخش موفق نخواهد بود.

از قاليباف در خصوص بودجه نيروي انتظامي كه به تيم هاي فوتبال داده مي شود سوال شد و وي در پاسخ گفت: پول ناجا را در ورزش سرمايه گذاري كرديم و براي آن هم دليل داريم و در آينده هم اگر رئيس جمهور شوم حتما به ورزش به عنوان يك پديده اجتماعي مهم توجه مي كنم بدين جهت كه الان نشاط و شادابي و بحث مربوط به اوقات فراغت در كشور از شاخصهاي خوبي برخوردار نيست و بايد به ورزش توجه كرد تا بتوانيم از نيروي انساني شادابي برخوردار شويم.

قاليباف در خصوص چالشهاي فرهنگي جامعه گفت: در بخش مربوط به مسايل اجتماعي عده اي نمي خواهند بپذيرند كه امروز روند تغييرات سرعت دارد و قدري مي خواهند در مقابل تغييرات مقاومت كنند و من با مقاومت در مقابل تغييرات اجتماعي مخالف هستم ولي معتقدم كه با فرهنگ غني كه در ايران اسلامي از آن برخورداريم مي توانيم تغييرات را به سمت منافع كشور پيش ببريم اما اشكال عمده اين است كه تدابير به دليل شدت بالاي تغييرات، كند است و در روش نيز بسيار بد عمل كرديم.

قاليباف در بخش ديگري از جلسه پرسش و پاسخ در بحث خصوصي سازي گفت: خصوصي سازي كه دولت انجام داد بايد اول مديريت را خصوصي مي كردند و بعد مالكيت خصوصي مي شد كه اين عمل انجام نشد و بر اين اساس، بحث رانت و آقازاده ها پيش آمد.

وي افزود: امروز بايد در نگاه اقتصادي بيشتر به بهبود كيفيت زندگي بنگريم تا مسايل كمي.

قاليباف در پاسخ به اينكه آيا بهتر نبود به جاي انتخاب سكان رياست جمهوري در ناجا باقي مي مانيد گفت: فعاليتي كه در ناجا انجام شد امروز اينگونه نيست كه به نقطه اي از كارآمدي رسيده باشد كه پاسخگوي نياز جامعه باشد زيرا كه هنوز كارهايي باقي مانده كه بتوان براي كارآمدي ناجا انجام داد وجود دارد اما اقداماتي كه در ناجا در مدت فعاليت من انجام شد مديون دو قشر است يكي در محيط بيروني مديون قشر نخبه و جوان دانشگاهي و در بخش داخلي ناجا هم مديون كساني است كه ساختارشكني و تغييرات را قبول كردند.

وي افزود: مجموعه كارها در ناجا امروز كاملا نهادينه شده است اما قبول ندارم كه كيفيت كار متفاوت شده زيرا كه رويكرد ناجا به همان شكل قبلي ادامه دارد و وقتي فرصت به من پيشنهاد شد كه براي انتخابات رياست جمهوري كانديدا شوم احساس كردم در اين سنگر اگر مردم تشخيص دهند شايد بتوانم با چرخش نخبگاني كه انجام مي شود و اجازه مي دهد كه مديريت جواني هم كه شايد درك و برداشت نزديكتري از جامعه داشته باشد مسئول شود ، در خدمت مردم باشم.

قاليباف در خصوص اعتراضات و انتقادهاي دانشجويان گفت: روحيه دانشجويي خلاف كساني كه فكر مي كنند دانشجو به دنبال سياست است من معتقدم روحيه عدالتخواهي در دانشجو وجود دارد و بايد فضايي براي دانشجو در اين راستا ايجاد شود و اگر اين روند به درستي انجام شود دانشگاه و دانشجو مي تواند براي مديران و دولت تصميم سازي كند، براي سازمان ها و نهادهاي اجتماعي هدايت كننده و تاثيرگذار باشد كه در اين راستا بسيار عقب مانده بوديم و براي مردم و جامعه نقش مددكاري داشته باشد.

قاليباف در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا به عنوان يك نظامي در عرصه سياسي وارد كار شده ايد گفت: من معتقدم نظامي گري شغل شريفي است . در نظامي گري اين مفهوم وجود دارد كه هرگاه مردم كشور نياز داشته باشند نظامي حاضر است جانش را فدا كند و من به طور روشن بگويم كه من هرگز به اين معني كه وارد كار نظامي گري شوم نظامي نشدم و كاملا اتفاقي به اين منصب رسيدم و در خصوص كار سياسي نيز تحقيق، پژوهش و كار تخصصي انجام داده ام.

وي در خصوص تشكيل كابينه و جلب نظر احزاب و چالشهاي اجتماعي گفت: در بخش مربوط به آرمان گرايي و مصلحت انديشي حتما به آرمانها توجه داريم اما نمي شود به آرمانها نگاه كرد و واقعيت ها را در نظر نگرفت اما در مبحث كابينه من هيچ وابستگي حزبي و گروهي ندارم و الان هم هر حزب و گروهي كه اعلام آمادگي براي حمايت از من كرده اند ضمن اعلام عدم وابستگي به آنها، دست آنان را مي فشارم و عنوان كرده ام كه به هيچ حزب و گروهي به خاطر اينكه از من حمايت كرده سهمي در كابينه نمي دهم و بنا ندارم در دولت اگر موفق شدم شركت سهامي درست كنم بلكه بر اساس دغدغه هاي مردم كارآمدي و چرخش نخبگان اعضاي كابينه را مي چينم.

دانشجويي از قاليباف در خصوص چگونگي برخورد دولت وي با مسايلي مانند زندانيان سياسي سوال كرد كه وي در پاسخ گفت: در اين كه با ظلم بايد مبارزه كرد، شكي نيست و حتما كسي كه ظلمي ببيند و در مقابل آن نايستد خود او ظالم است اما مرز بين ظلم و ظالم و ناعدالتي و حق و ناحق را بايد به درستي دنبال كنيم. يكي از اشكالات اين است كه ما در بخشي از روشها ابهام داريم اما اگر احساس كنيم هر تصميم و دستوري بر ميل قشر و فرد خاصي نباشد الزاما ظلم است قضاوت منصفانه اي نيست اما اگر دستگاهي كه مجري اجراي احكام است ظلم كند بايد در مقابلش ايستاد.

قاليباف تصريح كرد : حوادث دانشجويي كه در سال 82 اتفاق افتاد بسيار وسيع تر از سال 77 و مشابه آن بود و در آن دوران كاركرد من مشخص است به شكلي كه در خصوص حوادث خوابگاه علامه، اقدامات و پي گيري هاي من كاملا مشخص است و در آينده هم اگر در مسند اجرايي كشور باشم قسم مي خورم كه از قانون اساسي صيانت كنم.

قاليباف در خصوص بيانيه چهار نفره اصولگرايان و پايبندي وي به اين ميثاق گفت: اگر ميثاق بر اساس نظر سنجي باشد نه بر اساس داوري و اين كه جمعي تصميم بگيرد آن را قبول دارم. قاليباف در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در صورت رئيس جمهور نشدن چه كاري را انجام مي دهد گفت: فكر نمي كنم مجددا به نيروي انتظامي برگردم ، بيشتر ترجيح مي دهم در مباحث علمي كار كنم.

وي در خصوص رسيدن به اجماع توسط اصولگرايان در انتخابات نهم رياست جمهوري گفت: موافقم كه اصولگرايان به اجماع برسند اما هميشه اقتدار در روش اجماع بوده است و من از ابتدا در اين جمع نبودم تا اينكه ميثاق چهار نفره شكل گرفت كه اميدوارم بتوانم بر اساس اجماع به يك نقطه واحد برسند كه هم براي مردم خوب است و هم براي خودشان.

قاليباف در پاسخ به سوالي در خصوص خدمت سربازي گفت: ناجا به جهت قانوني هيچ وظيفه اي در خصوص قانون و نظام وظيفه و نحوه بكارگيري آنها در نيروهاي مسلح ندارد بلكه فقط سيستم اداري اجراي قانون به عهده ناجا است.

قاليباف در پاسخ به سوالي مبني بر قاچاق دختران ايراني به كشورهاي خارجي توضيح داد: شما نمي توانيد يك مورد به اين شكلي كه مطرح شده است كه خانمي را بالاجبار به صورت غير قانوني از كشور خارج كنند و بعد مورد اذيت و آزار جنسي قرار گرفته باشد در كشور ديده نمي شود مگر در حوزه مربوط به شمال خراسان كه بخشي از اتباع خارجي با دختران ايراني ازدواج كرده و بعد به پاكستان رفته و در آنجا زنان خود را تحت فشار قرار داده تا اعمالي را انجام دهند كه اين موضوع از طريق پليس بين الملل پيگيري شد و اين افراد به كشور برگشتند و بقيه محكوم به اعدام شدند اما افرادي كه با اختيار و خواست خود به خارج مي روند و اعمال منافي عفت انجام مي دهند را چه مي توانيم بكنيم. به طوركلي اين كه مي گويند دختران را فراري مي دهند درست نيست.