دويچه وله :‌ پديده تروريسم وشدت حملات آن دستاورد آمريكا براي عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين شبكه خبري ،‌ نا آرامي هاي عراق طي دو هفته اخيرحدود 400 كشته بر جاي گذاشت. اين آمار گوشه كوچكي از وسعت نا آرامي و بي ثباتي در عراق را حكايت مي كند .

پروفسور- دكتر" توماس يگر" از اساتيد سياست بين الملل و سياست خارجي دانشگاه كلن درمقاله اي كه در دويچه وله منتشر شده همچنين نوشت : ضعف نظاميان آمريكايي و مهمترازآن ضعف برنامه هاي از پيش تعيين شده سران واشنگتن درمورد عراق هر روز بيش ازروز پيش خود را نشان مي دهد .

مقامات كاخ سفيد پيش از حمله نظامي به آمريكا اعلام كردند كه با سقوط حكومت ديكتاتوري صدام دموكراسي ، امنيت و صلح را براي عراقيها به ارمغان مي آورند اما با گذشت 2 سال از پايان رسمي جنگ هنوز نشانه اي از برقراري ثبات در اين كشور ديده نشده است .

استاد دانشگاه كلن همچنين تصريح كرد : دستاورد مهم آمريكايي ها براي مردم عراق افزايش حملات تروريستي و شدت پديده تروريسم در اين كشور است .

درادامه اين نوشتار تاكيد گرديده كه اكنون نظاميان آمريكايي حاضر در عراق خود را در مواجه با مشكل دشواري تصور مي كنند و آن از هم گسيختگي تمامي تاكتيكهاي درنظر گرفته شده آنها براي تداوم حضوردر اين كشور است . از ديگر مسائلي كه آمريكايي ها هيچگاه در مورد عراق به آن توجه نكردند اين است كه نتوانستند تاكتيك و استراتژي را بطور جداگانه در امور مورد نظر خود ايفا كنند .

اين پروفسور آلماني در بخش ديگري از مقاله خود نوشت : آمريكا در مرحله اول جنگ عراق مهاجم و عراقي ها مدافع بودند اما گويي اين امر نتوانست آنها را در دستيابي به برنامه هاي از پيش تعيين شده خود برساند به همين دليل تصميم گرفتند تا سياستهاي خود را تغيير دهند .

وي در پايان با فراخواندن جامعه بين الملل به مشاركت در بازسازي عراق خاطر نشان ساخت : اكنون رويدادي كه نبايد در عراق روي مي داد رخ داده است در چنين شرايطي تسريع در بازسازي و تامين امنيت در اين كشور ضرورت خود را بيشتر نمايان مي كند .