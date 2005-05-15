فريدون شيردل فيلمبردار تازه ترين ساخته رهبر قنبري شد

"رهبر قنبري " كارگردان سينماي ايران ضمن اعلام اين خبر درگفت و گو با خبرنگار سينمايي مهر درمورد شروع فيلم جديدش گفت: اسم اين فيلم آرزوها است . فيلم درمورد آوارگان جنگ قره باغ است و موقعيتي كه درآن به زندگي خود ادامه مي دهند . دراين محيط دخترآموزگاري كه قبل ازشروع جنگ درمحيطي آرام وامن به بچه ها درس مي داده است ، بعدازشروع جنگ وآواره گي براي حفظ خانواده و بچه هاي مدرسه مجبوربه انتخاب شغل پرخطر "تاجرچمداني " شده است .

وي درمورد لوكيشن هاي فيلم گفت : تمام داستان فيلم درجمهوري آذربايجان مي گذرد و شهرهاي باكو - لنكران - سالياني - ماسالي - حاجي قبول وشهرك آوارگان جنگي لوكيشن هاي اصلي فيلم هستند .

قنبري با تاكيد براين كه سعي مي كنم فيلمي انسان دوستانه با نگاهي بي طرفانه بسازم گفت : دراواخر اين هفته سفري به آذربايجان انجام خواهيم داد تا مقدمات وپيش توليد فيلم را انجام دهيم . شروع فيلمبرداري را ازاوايل خرداد ماه آغاز وطي 40تا35 جلسه آن را به اتمام مي رسانيم .

وي درمورد عوامل فيلم گفت : بازيگران فيلم همگي ازهنرپيشه هاي مطرح و نامدار سينما وتئاتر آذربايجان هستند .دوبازيگر اصلي فيلم الناز صفراف و زولفيا شيراف نام دارند .فيلمبردار فيلم فريدون شيردل و تهيه كننده آن سيماي برون مرزي جمهوري اسلامي ايران است.

قابل توجه است فيلم آرزوها پس از "پرنده بازكوچك " و"او " و " عروس حسين " چهارمين فيلم بلند سينمايي رهبرقنبري محسوب مي شود.