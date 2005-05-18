جمكران ميزبان 40 كاروان زوج هاي تهراني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، در اين طرح كه از20 ارديبهشت آغاز شده 40 كاروان زوج هاي جوان تهراني طي 40هفته به سفرزيارتي مسجد جمكران مي روند.

در اين طرح كه ازسوي موسسه مهر و ماه وابسته به سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران برگزار مي شود زوج هاي جوان، سفرنامه هايي با محوريت انتظار مي نويسند و سفرنامه هاي برگزيده درمجموعه اي منتشرمي شود.

براساس اين گزارش به عروس و دامادهاي شركت كننده در طرح بسته هاي فرهنگي و هدايايي به رسم يادبود اهداء مي شود.

زوج هاي علاقمند براي شركت در طرح عطر حضور مي توانند با شماره تلفن هاي 8446325 و8449085 تماس گرفته و ثبت نام كنند.