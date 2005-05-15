بلندترين سربند دنيا ميدان آزادي را درآغوش مي گيرد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر" مدير كل روابط عمومي وامور بين الملل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با اعلام اين خبرازشهروندان تهراني دعوت كرد درتهيه اين سربند آزادي و پيروزي مشاركت كنند .

حسين هاتفي فارمد، با بيان اينكه خرمشهر نماد هشت سال دفاع مقدس يك ملت قهرمان و سوم خرداد نقطه اوج حماسه آفريني جوانان پاكباخته اين مرز و بوم است، برگراميداشت هرچه باشكوه ترياد وخاطره شهيدان ونمايش پيام سرخ آزادي وآزادگي مردم ايران تاكيد كرد.

وي گفت: روز سوم خرداد، طولاني ترين سربند دنيا به دست مردم هميشه درصحنه ايران اسلامي دورتا دورميدان آزادي را درآغوش مي گيرد تا جهانيان بدانند كه ملت ما آزادي به دست آمده را كه حاصل جانفشاني هزاران تن ازفرزندان وطن است، به سادگي ازدست نخواهد داد .

هاتفي افزود: روز سوم خرداد سربندي به طول 150 متر با مشاركت اقشارمختلف مردم درميدان آزادي نصب و به نمايش گذاشته مي شود .

مديركل روابط عمومي واموربين الملل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران همچنين ازنقاشي 500 بوم آزادي دراين روز خبرداد وگفت : 500 بوم دراختيار دانشجويان ، دانش آموزان ، هنرمندان و هنرجويان علاقمند قرار مي گيرد تا درسالروز آزادي خرمشهر آزادي را به تصوير بكشند ودرميدان آزادي به نمايش بگذارند .

وي افزود : برگزاري شب خاطره درفرهنگسراهاي تهران و اجراي ويژه برنامه هايي ازسوي فرهنگسراي پايداري و ساير مراكز از ديگر برنامه هاي سازمان فرهنگي هنري به مناسبت سالروز آزادسازي خرمشهر وروز مقاومت وپيروزي است .