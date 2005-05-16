افزايش 100 ميليون توماني بودجه دفتر آسيبهاي اجتماعي بهزيستي

دكتر سيد هادي معتمدي در گفتگوبا خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : اعتبار سال گذشته دفتر آسيبهاي اجتماعي بهزيستي 4 ميليارد تومان بوده كه به منظور ارايه طرحها و اقدامات لازم درخصوص جلوگيري از افزايش آسيبهاي موجود د رجامعه هزينه شد.

وي افزود: بودجه امسال اين دفتر نيز بيشتر از سال گذشته بوده و بهبود شاخصي داشته است ، به همين دليل اعتبار مربوط به كودكان خياباني ، دختران فراري و زنان آسيب ديده و.. نيز به نسبت سال قبل افزايش پيداخواهد كرد اما همچنان تا رسيدن به حد مطلوب فاصله وجود دارد .

مدير كل دفتر آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي در خصوص طولاني شدن زمان اجراي برخي طرحهاي بهزيستي تاكيد كرد: برخي از طرحهايي كه در دست داريم كارهاي نو و تازه اي هستند كه پس از سالها قرار است انجام شود ، بنابراين بايد براساس ضرورت و مطالعه و تحقيق كافي صورت گيرد و نبايد براي اجراي آن عجله كرد چون اجراي سريع و بدون مطالعه آن منجر به تعطيلي طرح پس از مدت كوتاهي خواهد شد .

