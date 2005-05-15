كارنامه مسابقات علمي آينده سازان ارسال شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان اين مسابقات كه همه ساله از سوي موسسه علمي آينده سازان با هدف آماده سازي دانش آموزان براي شركت در امتحانات پايان سال، آشنايي با سوالات چهارگزينه اي و امتحانات جامع، افزايش انگيزه هاي مطالعاتي در سطح وسيع و ايجاد شور و شوق نهضت علمي در سطح مدارس كشور برگزار مي شود، معيار خوبي براي تشخيص نقاط قوت و ضعف دانش آموزان است.

بر اساس اين گزارش براي همه شركت كنندگان در اين مسابقات، كارنامه صادر مي شود كه در اين كارنامه، نمره خام هر درس به طور جداگانه محاسبه شده و وضعيت و رتبه هر داوطلب به تفكيك هر درس و در كل دروس در مدرسه، شهر، استان و كشور مشخص و اعلام خواهد شد.

بر پايه اين گزارش، آمار شركت كنندگان در مسابقات علمي آينده سازان در سال جاري رشد 5 درصدي داشته و اين موسسه به نفرات اول تا سوم هر پايه و رشته تحصيلي در سطح استان، هدايايي از قبيل پلاك طلا و لوح تقدير، تقديم خواهد كرد.

گفتني است داوطلبان براي دريافت كارنامه خود مي توانند به محل تحصيل خود مراجعه كنند. همچنين اسامي نفرات برتر اين مسابقات در نشاني اينترنتي موسسه علمي آينده سازان WWW.ayandehsazan.ir منتشر شده است.