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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۳۱

معاون برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان انرژي اتمي در گفتگو با "مهر"

سعيدي : سازمان انرژي اتمي با تمام توان مصوبه مجلس را به اجرا در خواهد آورد// تصويب اين طرح پاسخي به خواست ملت بود

معاون برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان انرژي اتمي با اشاره به مصوبه امروز مجلس گفت : اين طرح، سازمان انرژي هسته اي و وزارت علوم را ملزم به ايجاد تاسيسات هسته اي لازم و تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه توسعه و گسترش فناوري هسته اي نموده است.

محمد سعيدي معاون برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان انرژي اتمي در گفتگو با خبرنگار "مهر" با اشاره به تصويب طرح الزام دولت به برخوردار نمودن كشور از فناوري هسته اي صلح آميز از جمله چرخه سوخت، گفت : تصويب اين طرح مهم كه در آن دولت ملزم به ايجاد چرخه سوخت هسته اي براي توليد 20 هزار مگاوات برق هسته اي شده، نشان دهنده خواست عمومي ملت براي توسعه و گسترش فناوري هسته اي در كشور است.

دكتر سعيدي در پايان تاكيد كرد : با اجراي اين طرح، تمام مسيرهاي قانوني براي اجراي يك برنامه بلند مدت هسته اي فراهم شده و سازمان انرژي اتمي با تمام توان، برنامه ريزي لازم را جهت اجراي اين مصوبه قانوني به اجرا در خواهد آورد.
کد مطلب 183603

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