تلاش ها براي حل بحران ناشي از مخالفت مسيحيان لبنان با قانون انتخابات 2000 ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، تماسهاي محافل لبناني براي ايجاد راه حلي براي خروج از بحران ناشي ازمخالفت علني مسيحيان با قانون انتخاباتي سال 2000 كه قراراست انتخابات آتي از29 مي (8 خرداد) بر اساس آن برگزار شود،افزايش يافته است.



نجيب ميقاتي نخست وزير لبنان بر اصول دولتش در برگزاري انتخابات پارلماني در موعد مقرر قانوني آن تاكيد كرد اما در مقابل ابرازاميدواري كرد تماسهاي سياسي كنوني به نتايجي منجرشود كه وحدت ملي و فرمول همزيستي مسالمت آميز مشترك را تحقق بخشد و نگراني هاي موجود در نزد برخي جريان ها را از بين ببرد.



ميقاتي روز گذشته با خوزه ايناسيو سالافرانكا رئيس كميسيون نظارت بر انتخابات در اتحاديه اروپايي ديدار كرد و به وي تاكيد نمود دولت لبنان بنا به احترام به تعهدات خود در قبال افكارعمومي اين كشورتمام فضاهاي مناسب را فراهم خواهد كرد تا انتخابات آينده يك پايگاه اساسي درروند تغييرات باشد وبه همين دليل آماده قبول كمك اتحاديه وهيات هاي بين المللي ذيربط در راه نظارت بر برگزاري انتخابات مي باشد.



ميقاتي تصريح كرد كه تماس هايي را با برخي از مسئولان و شخصيت ها و مراجع ديني انجام داده است وآنها را با هدف دستيابي به توافقنامه اي كه به تنش موجود در صحنه سياسي لبنان پايان دهد، تكميل خواهد كرد .

ميقاتي دراين راستا با شيخ عبدالامير قبلان نائب مجلس اسلامي اعلي شيعيان لبنان ديدار كرد ، قبلان براي ميقاتي ابراز موفقيت كرد و تاكيد كرد وحدت ملي تنها ضامن براي دفع خطرات از لبنان است.



در اين حال خالد قباني وزيردادگستري لبنان فاش كرد كه تماسهاي نجيب ميقاتي نخست وزيربا هدف تقديم برخي پيشنهادها درباره برخي حوزه هاي انتخاباتي است تا درخصوص تقسيمات اين حوزه ها به گونه اي عمل شود كه برخي جريانهاي ناراضي را راضي كند واختلافات موجود را بر طرف كند.



به گفته وي، ميقاتي وارد جزئيات نشده است بلكه امكان تعديل برخي حوزه ها را براي رفع برخي نگراني ها پيشنهاد داده است واگر با پاسخ مثبت همه جريان ها روبرو شود آنگاه شايد وارد جزئيات مي شود.



وزير دادگستري با بيان اينكه رايزني ها با ديگر نيروهاي سياسي همچنان ادامه دارد در عين حال بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر آن تاكيد كرد.



ميقاتي همچنان خالد قباني وزير دادگستري ،دميانوس قطار وزير دارايي و طارق متري وزير توسعه اداري و محيط زيست را براي گفتگو با ژنرال ميشل عون فرمانده سابق ارتش لبنان مامور كرد .



قباني در پاسخ به سوالي درباره گرايش مسيحيان در مساله تحريم انتخابات گفت : لبناني ها نه كشور خود و نه انتخاباتشان را تحريم نمي كنند و همه بر برگزاري آن تمايل دارند زيرا لبناني ها خواهان تغيير هستند و اكنون زمان آن رسيده است.



وي گفت : ما بايد انتخابات را درموعد مقررآن برگزاركنيم واين فرصت را ازدست ندهيم درغير اين صورت لبنان وارد سرنوشت نامعلومي خواهد شد ما دغدغه هاي اسقف صفير و بكركي را درك مي كنيم و راه حل مناسب براي رفع آن پيدا خواهيم كرد.