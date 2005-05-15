معافيت كامل سود بازرگاني واردات برنج مرزنشينان حذف شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران تصويب كرد : افرادي كه داراي كارت مبادلات مرزي هستند مي توانند برنج خوراكي تا حجم 50 كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت 55 درصد سود بازرگاني وارد كشور كنند.

اين درحالي است كه در سال هاي گذشته اين وضعيت با معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني همراه بود.

به گزارش خبرگزا ري مهر، در هفته هاي اخيرواردات برنج از پاكستان به تناقض گويي هاي مسئولان ايراني و پاكستاني تبديل شده است، به گونه اي كه يك خبرگزاري خارجي به نقل از مقامات پاكستاني خبر از واردات برنج بدون تعرفه از پاكستان به ايران در سال جاري داده بود كه اين خبر از سوي وزارت بازرگاني ايران كذب محض خوانده شد.

همچنين بنابرتصويب نامه هيات وزيران، واردات روغن نباتي توسط مرزنشينان با رعايت تاريج مصرف و استاندارد مربوطه به ازاي هر نفر 15 كيلوگرم در سال با معافيت سود بازرگاني 38 درصد صورت خواهد گرفت.

تا پيش از اين معافيت تا سطح 50 درصد سود بازرگاني صورت مي گرفت.

براساس مصوبه هيات وزيران،مرزنشينان در سال مي توانند تا 20 كيلوگرم قند و شكر با معافيت سود بازرگاني 38 درصد وارد كنند و اين درحالي است كه اين معافيت در سال هاي گذشته 50 درصد بوده است.