بيانيه جمعيت مسلمانان انگليس درباره اعلام خواسته هاي خود از دولت جديد

به گزارش خبرنگاراعزامي مهربه لندن، دراين بيانيه ضمن آنكه از دولت درخواست شد تا ازوعده هاي توخالي پرهيز كند، آورده است: تبليغات براي انتخابات انگليس درميان مسلمانان اين كشور آن هم در شرايطي كه سوالات زيادي براي مسلمانان وجود دارد، بسيار دشوار است. ما چطور مي توانيم منافع مسلمانان را حفظ كنيم؟ آيا احزاب انگليسي منافع ما را حفظ مي كنند؟ آيا شركت در انتخابات به تنهايي براي مسلمانان موفقيت محسوب مي شود؟ آيا ما بايد در روند امور سياسي انگليس شركت كنيم يا راه ديگري برايمان وجود دارد؟



در ادامه اين بيانيه آمده است: منافع واقعي ما چيست؟ مسلمان ها داراي منافعي مشترك هستند و در هر مكاني كه زندگي كنند اين منافع تغييري نمي كند و تفاوتي ندارد. منافع ما نيز به عنوان جامعه اي مسلمان اين چنين است:

- محافظت اسلام از حمله

- ترويج اسلام از طريق گفتگو

- محافظت سنت هاي اسلام



منافع منطقه اي مسلمانان انگليس به اين شرح است: ساختن جامعه به شكلي كه هويت اسلامي در آن حفظ شود، محافظت جامعه از مصرف الكل، مواد مخدر، موارد غير اخلاقي و كلا رجوع به اسلام در هر برنامه اي.



همچنين دربيانيه مسلمانان انگليس آمده است: منافع جهاني ما به اين شرح است: عدم اشغال سرزمينهاي اسلامي ازسوي كشورهاي غربي، حركت بسوي شرايطي جهاني كه مسلمانان در آن با ديگر اديان كاملا برابر باشند و هيچ خشونت و ناعدالتي وجود نداشته باشد.



درادامه اين بيانيه سوال شده : "آيا احزاب سياسي انگليس خواسته هاي ما را برآورده مي كنند؟

درادامه اين بيانيه دربرآوردي از اهداف واصول كلي حاكم برخط مشي وعملكرد احزاب عمده اين كشور، مهمترين اموردر دستور كار اين احزاب را چنين عنوان كرده اند:

حزب كارگر: اگز مسلمان ها به حزب كار راي بدهند درعين حال به اين نكات هم راي داده اند: جنگ در افغانستان، جنگ با نام مبارزه با تروريسم و كشتن صدها هزارتن درعراق، دستگيري بي دليل افراد زيادي تحت عنوان دستورالعمل تروريسم 2000، سوءاستفاده از زندانيان همچون زنداني هاي گوانتانامو و ابوغريب



حزب محافظه كار: حمايت ازمحافظه كاران همچنين حمايت از اين موارد است: سيات هاي انعطاف ناپذيربيشتردرباره مهاجرت ،تحكيم قوانين مبارزه با تروريسم، حمايت از مبارزه با اسلام تحت عنوان تروريسم كه به كشته شدن مسلمانان مي انجامد مثل اولين جنگ خليج كه به پشتيباني محافظه كاران انگليس صورت گرفت.



ليبرال دموكرات: حمايت از ليبرال دموكرات حمايت از اين موضوعات است: مخالفت با مدارسي كه دانش آموزان دختر و پسر از هم جدا هستند، آزادي بيشتر در استفاده از مواد مخدر، حمايت از سياست خارجي انگليس



در صورت حضور هر يك از اين احزاب به هيچ وجه نمي توان با نفي كنندگان اسلام مبارزه اي منسجم كرد.



در انتهاي اين بيانيه به مسلمانان سفارش شده است همواره فعال باشند و مسائل سياسي را دنبال كنند و صداي اسلام در جامعه باشند. همچنين تصاوير منفي از اسلام را از بين ببرند و مبارزه جهاني مسلمانان را حمايت كنند.