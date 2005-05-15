مذاكره با اروپا بدون راه اندازي بخشي از فعاليتهاي هسته اي ممكن نيست // اقدام مجلس خواست ملي است ، در صورت ابلاغ به آن عمل مي كنيم// به UCF اصفهان دستور آمادگي براي راه اندازي داده ايم

دكتر حسن روحاني در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر، در خصوص درخواست سه كشور اروپايي براي ديدار با وي در پرونده هسته اي ايران گفت: اين سه وزير نامه اي را مبني بر درخواست تاخير شروع فعاليت هاي مورد نظر ما را ارسال كردند و در آن خواسته بودند كه ديداري را در سطح وزراي سه كشور اروپائي داشته باشيم.

وي اضافه كرد: البته به غير از سه كشور اروپايي وزير خارجه روسيه و برخي كشورهاي غير متعهد، ژاپن و حتي كوفي عنان نيز دريك تماس تلفني خواسته بودند ما زمان شروع فعاليتهايمان را كمي به تاخير بياندازيم تا بتوانيم به يك راه حل مرضي طرفين برسيم.

روحاني گفت: در خواست اروپائيها اين است كه مذاكرات ظرف روزهاي آينده يا هفته آينده انجام شود و ما نيز فعلا در حال بررسي هستيم كه چگونه به اين درخواست اروپا پاسخ دهيم. البته به طور اصولي ما با مذاكره موافق هستيم و اينكه چند روزي هم آغاز فعاليتها را به تاخير بياندازيم ، به شرط اينكه اروپايي ها در راه رسيدن به تفاهم جدي و مستقل عمل كنند مشكل چنداني نداريم.

وي افزود: ترجيح ما همواره اين بوده كه با توافق، كاري را آغاز كنيم اما اگر نتوانيم به توافق برسيم ، حتما روي تصميم خود هستيم و قطعا بخشي از فعاليتهاي خود را شروع خواهيم كرد.

روحاني گفت: هنوز نسبت به زمان و مكان اين مذاكرات تصميم گيري نشده است اما فكر مي كنم ظرف هفته آينده اين مذاكرات انجام شود.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اينكه ممكن است نتيجه مذاكرات به توقف فعاليتهايي كه ايران دنبال مي كند بيانجامد گفت: تصميمي كه ما اتخاذ كرديم سر جاي خود هست. يعني ما نمي توانيم مذاكره را با اروپا ادامه دهيم بدون اينكه بخشي از فعاليتهاي ما آغاز شده باشد، بنابراين ما با مذاكره موافقيم و مي توانيم ماهها نيز مذاكره را ادامه دهيم ولي حتما با شرايط فعلي نمي توانيم اين كار را انجام دهيم. بايد بخشي از فعاليتهاي خود را آغاز كنيم.

روحاني در پاسخ ديگر خبرنگار "مهر" مبني بر تصويب طرح الزام دولت در دستيابي به فن آوري هسته اي صلح آميز گفت: من هنوز متن قانوني كه تصويب شده را نديده ام ولي هرچيزي را كه مجلس شوراي اسلامي بصورت قانون تصويب كند و درنهايت به تاييد شوراي نگهبان برسد و ابلاغ شود قانون لازم الاجراست و دولت آن را اجرا خواهد كرد.

وي در اين خصوص كه نمايندگان مجلس مطرح كرده اند كه تا انتخابات رياست جمهوري غني سازي اورانيوم را آغاز مي كنند گفت: من نمي دانم در متن قانون زمان تعيين شده است يا خير، اما آنچه ما امروز تصميم داريم اينكه بخشي از فعاليت هسته اي را شروع كنيم و ترجيح ما اين است كه با اروپائيها به توافق برسيم و اگر نرسيديم هم شروع خواهيم كرد.

روحاني در خصوص آغاز مقدمات راه اندازي مجدد UCF در اصفهان گفت: اصولا ما به اصفهان ابلاغ كرده ايم كه آمادگي هاي لازم را پيدا كند كه به محض صدور دستورالعمل كار شروع شود و بطور طبيعي هر كاري كه براي شروع در اصفهان نياز باشد در حال انجام شدن است.

وي افزود: خودبخود شروع كار را به تاخير مي اندازيم تا مذاكره با سه كشور كه در خواست شده است در سطح عالي ( وزرا) آنهم در زمان كوتاهي يعني تا هفته آينده انجام شود. اما به هرحال ما بخشي از فعاليتهاي خود را شروع خواهيم كرد .

روحاني در پاسخ به اينكه طرح تصويب شده مجلس چقدر مي تواند جمهوري اسلامي را در رسيدن به اهداف كمك كند گفت: فكر مي كنم آنچه كه مجلس دنبال مي كند با خواست ملي ما يكي است و همه مردم و مسئولين دنبال يك خواست هستند كه آن اعمال حقوق قانوني جمهوري اسلامي ايران است و اينكه جمهوري اسلامي ايران نسبت به منافع و دستيابي و اجراي حقوق خود قاطع هست.

وي اضافه كرد: چون اين موضوع حساس و بين المللي است همواره خواستيم براي افكار عمومي خود و دنيا كاملا اتمام حجت كرده باشيم كه همه راههاي مسالمت آميز را طي كرديم و تلاش ما اين نيست كه كشوري را نگران كنيم. ضمن اينكه نمي خواهيم دوستان خود را نسبت به فعاليتهاي خود نگران ببينيم.

روحاني ادامه داد: بهمين دليل حدود يك سال نيم است با اروپا مذاكره مي كنيم و باز هم وقتي تصميم گرفتيم فعاليت را آغاز كنيم و اروپا نيز درخواست كرد كه به تاخير بيافتد اين درخواست را رد نكرديم تا مردم بدانند كه در اين مسير لجاجت نمي كنيم و فعاليت ما در چارچوب قانون است و در عين حال هر مسيري كه وجود داشته باشد تا بتوانيم به ديگران اعتماد سازي كنيم، از امتحان آن دريغ نمي كنيم.

وي در ادامه گفتگو با مهر و درخصوص ديدار با رئيس كميسيون سياست خارجي بلژيك گفت: امروز غير از بحثهاي دو جانبه در مورد مباحث هسته اي و تروريسم صحبت شد و در بخش هسته اي در خصوص مشكلات با اتحاديه اروپا و دلايل و مبناي تصميم جمهوري اسلامي ايران مبني بر آغاز بخشي از فعاليتها بحث كرديم و مقداري هم نسبت به مذاكرات هفته آينده توضيح داديم و در زمينه بحث تروريسم ضمن اينكه مباحث مورد اتفاق را مطرح كرديم يك گله شديد داشتيم كه برخورد غرب در بحث تروريسم تبعيض آميز است و نسبت به برخي گروههاي تروريستي مسامحه مي كنند، كه البته طرف بلژيكي اين را قبول نداشت.

روحاني در خصوص شرايط موجود در انتخابات رياست جمهوري با توجه به ثبت نام هاشمي رفسنجاني گفت: فكر مي كنم كانديداها بگونه اي هستند كه همه اقشار و سلائق متنوع پاي صندوق بيايند البته وزن كانديداها مساوي نيست و اين مربوط به مردم است كه در نهايت به چه كسي راي دهند اما اين انتخاب بسيار مهم است. زيرا فردي كه مي خواهد در آينده سكان اداره كشور را در دست بگيرد اهميت دارد كه چه مشخصات و ويژگي هايي دارد و اينكه افكار عمومي دنيا و داخل چه فكري نسبت به او دارند اما به هرحال هر فردي كه اكثريت قاطع به او راي دادند رئيس جمهور مي شود.

وي اضافه كرد: آنچه در بحث هسته اي براي ما مهم است حضور پرشور مردم در انتخابات است كه هرقدر حضور و شور مردم در انتخابات بيشتر باشد تضمين امنيت ملي و اقتدار ملي ماست و در تمام مذاكرات با طرف خارجي و بخصوص بحث هسته اي تاثيرگذار خواهد بود و قطعا حضور مردم مي تواند بهتر منافع ملي ما را تضمين كند.