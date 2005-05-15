باز هم " مصدق " بهانه انتشار يك كتاب شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، " مصدق وكودتا " پژوهشي مشترك از مارك گازيوروسكي و مالكوم برن ، باترجمه دكترعلي مرشدي زاده ، در400 صفحه وشمارگان 1500نسخه توسط قصيده سرا منتشر شد .



اين كتاب كه هفت فصل دارد شامل مقالاتي از همايون كاتوزيان ، فخر الدين عظيمي ، مازيار بهروز ، ويليلم راجر لوئيس ، ماري آن هايس وديگران است كه هركدام از يك زاويه به چگونگي به قدرت رسيدن دكتر محمد مصدق ، سازمان وقدرت حزب توده ، انگليسي ها وسياست انها در قبال ايران ، اهداف شوروي در ايران پس از جنگ دوم جهاني ، تصميم ايالات متحده براي اجراي كودتا در ايران ، عمليات بي ثبات سازي قبل از كودتا ، چرا كودتا موفق شد وچه كسي مصدق را سرنگون كرد ، پرداخته اند .



به گزارش مهر، نيكي آركدي ، مولف كتاب درون انقلاب ايران ، درباره اين اثرمي گويد : اين كتاب پرتوي حياتي بر موضوعاتي مي اندازد كه همچنان در تحول روابط ايران و آمريكا واستمرار مسائل مربوط به يكجانبه گرايي و پنهانكاري در سياست خارجي ايالات متحده حائز اهميت است .



گري سيك ، استاد دانشگاه كلمبيا وكارشناس روابط ايران وامريكا نيز درباره اين كتاب گفته است : مارك گازيوروسكي وماكلوم برن طيف درخشاني از انديشمندان با استعداد راگرد آورده اند واين كتاب مجموعه اي است استثنايي كه به حادثه مهم ومنحصر به فرد كودتاي آمريكايي عليه دولت دكتر مصدق مي پردازد .