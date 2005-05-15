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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۷:۵۸

براي شركت در هفتمين دوره رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا

تيم فوتسال ايران پنج شنبه عازم ويتنام مي شود // اسامي نهايي ملي پوشان فوتسال فردا اعلام مي شود

تيم ملي فوتسال كشورمان براي شركت در هفتمين دوره رقابتهاي قهرماني فوتسال آسيا روز 29 ارديبهشت ماه عازم كشور ويتنام خواهد شد .

به گزارش خبرنگار"مهر" اعضاي تيم فوتسال كشورمان پنج شنبه شب ساعت 22از طريق شهرهاي دبي و بانكوك عازم شهرهوشي مينه ويتنام محل برگزاري هفتمين دوره مسابقات قهرماني فوتسال آسيا خواهند شد . تيم فوتسال كشورمان را در اين سفر 14 بازيكن و 8 همراه تشكيل مي دهند كه قرار است اسامي نهايي ملي پوشان اعزامي به ويتنام فردا از سوي جورانديرو دوراتا سرمربي برزيلي تيم ملي فوتسال كشورمان اعلام شود .

در بين همراهان اعزامي كشورمان به ويتنام دو داور فوتسال به نامهاي فيض سياح و منوچهر نظري نيز حضور خواهند داشت كه به دعوت AFC در هفتمين دوره مسابقات فوتسال قهرماني آسيا به قضاوت خواهند پرداخت .
طبق برنامه اعلام شده تيم ملي فوتسال كشورمان در مرحله مقدماتي مسابقات قهرماني فوتسال آسيا به ترتيب طي روزهاي 2 ، 4 و 5 خرداد ماه جاري به مصاف تيمهاي بوتان ، كويت و لبنان خواهد رفت .
گفتني است هفتمين دوره رقابتهاي قهرماني فوتسال آسيا از اول تا پانزدهم خرداد ماه جاري در شهر هوشي مينه ويتنام برگزار خواهد شد و تيم فوتسال كشورمان دارنده 6 عنوان قهرماني گذشته اين رقابتها براي دفاع از عنوان قهرماني خود تلاش خواهد كرد .

کد مطلب 183812

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