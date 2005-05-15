تيم فوتسال ايران پنج شنبه عازم ويتنام مي شود // اسامي نهايي ملي پوشان فوتسال فردا اعلام مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" اعضاي تيم فوتسال كشورمان پنج شنبه شب ساعت 22از طريق شهرهاي دبي و بانكوك عازم شهرهوشي مينه ويتنام محل برگزاري هفتمين دوره مسابقات قهرماني فوتسال آسيا خواهند شد . تيم فوتسال كشورمان را در اين سفر 14 بازيكن و 8 همراه تشكيل مي دهند كه قرار است اسامي نهايي ملي پوشان اعزامي به ويتنام فردا از سوي جورانديرو دوراتا سرمربي برزيلي تيم ملي فوتسال كشورمان اعلام شود .

در بين همراهان اعزامي كشورمان به ويتنام دو داور فوتسال به نامهاي فيض سياح و منوچهر نظري نيز حضور خواهند داشت كه به دعوت AFC در هفتمين دوره مسابقات فوتسال قهرماني آسيا به قضاوت خواهند پرداخت .

طبق برنامه اعلام شده تيم ملي فوتسال كشورمان در مرحله مقدماتي مسابقات قهرماني فوتسال آسيا به ترتيب طي روزهاي 2 ، 4 و 5 خرداد ماه جاري به مصاف تيمهاي بوتان ، كويت و لبنان خواهد رفت .

گفتني است هفتمين دوره رقابتهاي قهرماني فوتسال آسيا از اول تا پانزدهم خرداد ماه جاري در شهر هوشي مينه ويتنام برگزار خواهد شد و تيم فوتسال كشورمان دارنده 6 عنوان قهرماني گذشته اين رقابتها براي دفاع از عنوان قهرماني خود تلاش خواهد كرد .