احمد اميني: طرح آزاد سازي اكران فيلمها در ايام نوروز شكست خورد



اين زن حرف نمي زند - اثر احمد اميني

كارگردان فيلمهاي "غريبانه" و "چتري براي دو نفر " با بيان اين مطلب به خبرنگار سينمايي مهر در مشهد افزود: سالهاست كه ثابت شده سليقه مخاطب ايراني اصلا قابل پيش بيني نيست و هميشه پيش بيني ها بجز برخي استثناها غلط از آب درامده است.

وي در ادامه گفت: از سوي ديگر اينكه گفته مي شود تلويزيون وظيفه اش را انجام بدهد، ما نمي توانيم جلوي كار بقيه را بگيريم تا سينما موفق باشد.

احمد اميني تاكيد كرد: براي داشتن يك اكران موفق عواملي وجود دارد كه شوراي صنفي وظيفه اش شناسايي و شناخت آنها مي باشد كه حاصل در كنار قرار دادن اين عوامل استقبال خوب مخاطبان خواهد بود.

كارگردان فيلم " اين زن حرف نمي زند " درباره پيشنهاد خود جهت بهتر شدن اكران فيلم ها در تابستان اظهار داشت: تجربه طرح آزاد سازي اكران فيلمها در ايام نوروز چندان موفق نبود. به همين خاطر براي تابستان بايد برنامه ريزي براساس شرايط روز جامعه و نياز مخاطب باشد.

اميني درباره كارهاي جديد خود افزود: مشغول صحبت جهت ساخت يك سريال تلويزيوني براي شبكه سوم هستم كه در مرحله نگارش فيلمنامه است.