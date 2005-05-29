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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۴۳

سينما ايران و كابوس اكران - 2

احمد اميني: طرح آزاد سازي اكران فيلمها در ايام نوروز شكست خورد

بايد يك مجموعه عوامل سينمايي و غير سينمايي در كنار هم قرار بگيرند تا اكران موفقي در تابستان داشته باشيم.

 
اين زن حرف نمي زند - اثر احمد اميني

كارگردان فيلمهاي "غريبانه" و "چتري براي دو نفر " با بيان اين مطلب به خبرنگار سينمايي مهر در مشهد افزود: سالهاست كه ثابت شده سليقه مخاطب ايراني اصلا قابل پيش بيني نيست و هميشه پيش بيني ها بجز برخي استثناها غلط از آب درامده است.

وي در ادامه گفت: از سوي ديگر اينكه گفته مي شود تلويزيون وظيفه اش را انجام بدهد، ما نمي توانيم جلوي كار بقيه را بگيريم تا سينما موفق باشد.

احمد اميني تاكيد كرد: براي داشتن يك اكران موفق عواملي وجود دارد كه شوراي صنفي وظيفه اش شناسايي و شناخت آنها مي باشد كه حاصل در كنار قرار دادن اين عوامل استقبال خوب مخاطبان خواهد بود.

كارگردان فيلم " اين زن حرف نمي زند " درباره پيشنهاد خود جهت بهتر شدن اكران فيلم ها در تابستان اظهار داشت: تجربه طرح آزاد سازي اكران فيلمها در ايام نوروز چندان موفق نبود. به همين خاطر براي تابستان بايد برنامه ريزي براساس شرايط روز جامعه و نياز مخاطب باشد.

 اميني درباره كارهاي جديد خود افزود: مشغول صحبت جهت ساخت يك سريال تلويزيوني براي شبكه سوم هستم كه در مرحله نگارش  فيلمنامه است.

کد مطلب 183854

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