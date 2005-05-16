به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، هم انديشي نشانه شناسي هنر اصفهان در روزهاي چهارم و پنجم خرداد ماه در دانشگاه هنر اصفهان برگزار مي شود.

در اين هم انديشي موضوعات مختلف نشانه شناسي هنر اصفهان بررسي مي شود. دبير علمي "هم انديشي هنر اصفهان" بر عهده دكتر احمد پاكتچي است.

برخي از سخنرانان اين هم انديشي عبارتند از : دكتر فرزان سجودي، دكتر احمد پاكتچي، دكتر بهمن نامورمطلق، منيژه كنگراني، دكتر فرهاد ساساني، دكتر مهدي مطيع، دكتر علي عباسي، دكتر محمد رضا شعيري، دكتر زهرا اهري، دكتر امير علي نجوميان.

لازم به ذكر است فرهنگستان هنر تا كنون دو هم انديشي درباره نشانه شناسي هنر برگزار كرده است.



