محسن برجي عضو كميسيون طرح و برنامه سازمان اتوبوسراني كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت: شهرستان كرج با رشد روز افزون جمعيت مواجه است كه افزايش جمعيت مشكل ترافيك را در اين شهر به دنبال دارد و با توجه به ترافيك موجود در شهر بي نظمي در ساعات حركت اتوبوس هاي كرج امري اجتناب ناپذير است.

برجي با اشاره به افزوده شدن به تعداد اتوبوس هاي شهرستان كرج در سال جاري افزود : افزايش تعداد اتوبوس ها چاره مشكل نيست و تنها راه حل اين مشكل عريض كردن خيابان ها و از بين بردن ترافيك است ؛ زيرا خيابان هاي كرج قديمي هستند و براي زماني ساخته شده اند كه جمعيت اين شهرستان به 300 هزار نفر هم نمي رسيد در حالي كه هم اكنون جمعيت كرج درحدود دو ميليون نفر است .

برجي تصريح كرد: سازمان اتوبوسراني كرج هيچ گونه مشكلي ندارد و مي تواند تعداد اتوبوس ها را متناسب با جمعيت بالا ببرد ؛ اما همان طور كه عنوان شد ، تنها مشكل اين سازمان ترافيك سنگين داخل شهر و عريض نبودن خيابان هاي كرج است.