هفدهمين اجلاس گروه كاري تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي خزر آغاز به كار كرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اصول مربوط به كشتيراني ، حفاظت از محيط زيست، بهره برداري از منابع نفت وگاز و شبكه هاي انتقال آن و مباحث امنيتي و انتظامي از جمله محورهاي تدوين اين كنوانسيون است .



مباحث نشست دو روزه تهران تقسيم منابع بستر و زيربستر، تعيين مناطق ملي و انحصاري ماهيگيري، محدوده مشترك در دريا، ترانزيت مشترك آبراهها و كانالها، نظام كشتيراني تجاري و غيرتجاري، شرايط احداث خط لوله از بستر، شيوه هاي حل و فصل اختلافات و وضعيت نظامي درياي خزر اعلام شده است.



گروه كاري تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي خزر براساس تصميم وزراي خارجه كشورهاي ساحلي خزر در سال 75 تشكيل مي شود و وظيفه آن تدوين رژيم حقوقي درياي خزر است.