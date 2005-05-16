سيد احمد خاتمي: چهره ضداسلامي آمريكا بايد افشا گردد// اقدام آمريكا ريشه در جنگهاي صليبي دارد

حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خاتمي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" اظهار داشت: از اين فرصت پيش آمده جهت افشاي چهره ضد اسلامي آمريكا بايد بهره برداري شود. با توجه به خروش كشورهاي جهان اسلام لازم است دستگاه ديپلماسي كشور و نهادهاي ديني وظايف خود را به خوبي انجام دهند.

سيد احمد خاتمي با ريشه دار خواندن اين گونه اقدامات تصريح كرد: اين اقدامات ريشه در جنگهاي صليبي دارد، همان سخني كه جرج بوش زمان انفجار برجهاي دو قلو اعلام كرد. اين اقدامات ريشه در مبارزات آمريكا عليه اساس اسلام و شكستن حريم مقدسات دين دارد.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به سخنان اخير وزير خارجه آمريكا خاطرنشان كرد: با اوج گيري اعتراضات كشورهاي اسلامي از جمله افغانستان، پاكستان و عربستان، آمريكاييها به وحشت افتاده اند. وزير امور خارجه ايالات متحده با كمال شيطنت و رندي چنين اقداماتي را توهين قلمداد كرده و اظهار داشته دولت آمريكا بي حرمتي به قرآن را تحمل نخواهد كرد.

وي در خاتمه پاسخ وزير خارجه آمريكا را اقدامي رياكارانه توصيف كرد و افزود: اين سخنان دروغ است زيرا اهانتهاي از اين دست، جزو ماهيت آمريكا مي باشد و آمريكا چهره اي ضد اسلام از خود به نمايش گذارده است.