سرپرست فدراسيون ووشو: استفاده از چهره هاي محبوب ورزشي را استفاده ابزاري نمي دانم

صمد ولي زاده در گفت و گو با خبرنگار" مهر" در ارتباط با حضور جامعه ورزش در انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت : اعتقاد دارم جامعه ورزشي كشور در انتخابات رياست جمهوري حضور همه جانبه اي خواهد داشت و از آنجا كه ورزشكاران ما جزو قشر فعال و با نشاط جامعه محسوب مي شوند ، اين انتخابات هم داراي نشاط خواهد بود. توصيه من به ورزشكاران و جوانان جامعه اين است كه نه تنها حضور همه جانبه اي در انتخابات داشته باشند بلكه با هدفمندي نسبت به انتخاب كانديداي مورد نظر خود اقدام كنند.

سرپرست فدراسيون ووشو در ارتباط با انتظارات جامعه ورزش از رييس جمهور آينده تصريح كرد: انتظار ما به عنوان يكي از نهادهاي ورزشي اين است كه رييس جمهور آينده به توسعه متوازن و همه جانبه در بخش هاي مختلف جامعه بپردازد چراكه جامعه اي پيشرفته و توسعه يافته قلمداد مي شود كه در تمامي زمينه ها رشد و پيشرفت داشته باشد. البته بعضي از بخش هاي جامعه با توجه به شرايط موجود از برجستگي بيشتري برخوردار است كه از آن جمله مي توان به جوانان و ورزش اشاره كرد. توسعه ورزش ، رشد و توسعه سلامت روحي و جسمي جامعه را در برخواهد داشت.

ولي زاده در پايان در خصوص استفاده ابزاري كانديداها از چهره هاي محبوب ورزشي افزود: به نظر من چهره هاي ورزشي و هنري صاحب راي و انديشه هستند و كانديداها مي توانند از طريق اين افراد خودشان را به جامعه معرفي كنند. من فكر مي كنم چهره هاي ورزشي به آن حد از بلوغ رسيده اند كه نگذارند از ايشان استفاده ابزاري شود.