عين اللهي : نسبت به سال گذشته هيچ نوآوري نداشتيم !

دبيركميته اجرايي اتحاديه و تعاوني ناشران تهران درگفت وگو با خبرنگار كتاب مهر، با بيان اين مطلب افزود : كميته اجرايي اتحاديه وتعاوني ناشران در تاريخ دوم ارديبهشت ماه درنمايشگاه مستقر شد وما در اين فرصت بسياركم ، تا برگزاري نمايشگاه كتاب ، نمايشگاه كتاب تهران را برگزار كرديم وبراي اولين بار كاري به اين عظمت را در يازده روز انجام داديم .







وي درباره كارهايي كه انجام شد گفت : از روز دوم ارديبهشت چهل هزارمترازفضاي سالن ها را موكت بندي وحدود 18500مترمربع از فضاي سالن ها را غرفه بندي كرديم وبراي 1818 ناشر كه در 1108 غرفه مستقر مي شدند كتيبه نويسي كرديم وامور مالي وتفكيك اين كار را انجام داديم .







وي درباره نارضايتي برخي از ناشران از روند كارها گفت : برخي از دوستان به مامراجعه مي كردند و - به حق - اعتراض مي كردند كه بايد از دو سه روز قبل اين غرفه ها را در اختيارشان بگذاريم تا آنها غرفه ها را تزئين كنند اما ما اين امكان را نداشتيم درحالي كه سالن كتاب هاي كودكان (38) تا روز هشتم ارديبهشت ماه محل برگزاري نمايشگاه پليس برقرار بود روز نهم اين سالن به اتحاديه ناشران داده شد وما آنرا روز دوازدهم به ناشران تحويل داديم ودر عرضه سه روز اين كارعظيمي كه در سالن كودك ونوجوان ديديد انجام شده است .

عين اللهي با تقدير از همه ناشران گفت : من از تمام همكاران ناشرتشكر مي كنم كه آبروي كشور وفرهنگ ايران را خريدند واين كار بزرگ را در اين مدت كوتاه به سرانجام رساندند ، ناشران به خودشان زحمت دادند وتوانستند اين كار بزرگي را انجام دهند ونمايشگاه كتاب آبروي ما ، فرهنگ ما وملكت ما است كه بايد اجرا مي شد .

وي خاطر نشان كرد : اگر اين استقبال مردم را مي بينيد واين كه بيش از دوميليون و نيم از مردم به نمايشگاه كتاب آمدند ، به خاطر اين است كه نمايشگاه در اين محل برگزار مي شود .

به گزارش مهر، وي در ادامه افزود : من به عنوان دبير كميته اجرايي ازعملكرد خودمان راضي نسيتيم چون هيچ كار جديدي به نسبت به دو سه سال قبل انجام نداديم در حالي كه روز اولي كه اين كار را شروع كرديم نظرمان اين بود كه هرسال كار جديد انجام دهيم ونوآوري داشته باشيم ولي تا امروز فرصت نبوده كه ما اين كار را انجام دهيم .





وي در پاسخ به اين سوال كه اگر قرار باشد از همين امسال براي نمايشگاه كتاب سال آينده برنامه ريزي صورت بگيرد چه طرح هايي را تدارك مي بينيد ؟ ، گفت : يكي از چيزهايي كه به نظرمن مي رسد اين است كه نمايشگاه كتاب تهران را به صورت تخصصي برگزار كنيم . چون اين طرح جواب داده است ما ازدو سال قبل كه بخش ناشران دانشگاهي را درنمايشگاه كتاب تفكيك كرديم ديديم كه استقبال مردم از اين بخش بي نظيري را شاهد بوديم يكي از سالن هاي كور ما سالن 14 و 15 بود كه امسال مملو از جمعيت بازديد كننده بود واين نشان داد كه اگر نمايشگاه به صورت تخصصي برگزار شود استقبال بي نظير است .



دبير كميته اجرايي اتحاديه وتعاوني ناشران تهران ، گفت : كار دوم اين است كه برنامه ريزي كنيم و ازقبل تدارك كارهاي بزرگتي را ببينيم يكي ازنگراني هاي دوستان ما مساله هواكش هاي سالن ها است كه به خوبي تهويه هوا دراين سالن ها انجام نمي شود اين سالن ها براي نمايشگاه صنعتي است ونه نمايشگاه كتاب با اين استقبال وازدحام جمعيت اين غرفه بندي براي كتاب مناسب نيست نمايشگاه كتاب فرانكفورت فقط يك سالن 90 هزار متري دارد .