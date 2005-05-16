راهكارهاي مركز پژوهش هاي مجلس براي اصلاح شيوه برگزاري كنكور طي دو ماه آينده تقديم مجلس مي شود

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، به دنبال درخواست مجلس شوراي اسلامي، كميته آموزش عالي دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش هاي مجلس از سال گذشته با دعوت از مقامات مسئول در وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، مسئولان دانشگاه هاي دولتي و آزاد و نيز صاحبنظران، درصدد بررسي نارسايي ها و تبعات مختلف ناشي از شيوه كنوني برگزاري كنكور براي نهادهاي مسئول، خانواده ها و داوطلبان بر آمد و پيشنهادات و نقطه نظرات مختلف موجود براي اصلاح اين شيوه را جمع آوري كرد.

مركز پژوهش ها در همين حال نحوه برگزاري كنكور را در 60 كشور جهان - كه به نوعي در هر يك از آنها كنكور و آزمون ورودي براي دانشگاه ها برگزار مي شود- مورد بررسي كارشناسي قرار داد.

بر اساس اين گزارش ، آسيب شناسي كنكور از ديدگاه هاي صاحبنظران و كارشناسان و مسئولان دانشگاهها از ديگر اقدامات مركز پژوهش ها در اين زمينه بوده است.

مركز پژوهش ها همچنين تحقيقات ميداني انجام شده پيرامون كنكور نظير آنچه آموزش و پرورش انجام داده است را مورد بررسي قرار داده تا با طراحي شيوه جديدي براي كنكور، انتظارات وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري و جامعه را به طور همزمان برآورده سازد.

به گفته مسئولان شركت كننده در جلسات تخصصي مركزپژوهش ها، شيوه كنوني برگزاري كنكور، ضمن سوق دادن نظام آموزش و پرورش كشور، به سمت اضمحلال سبب بروز آثار رواني سوء بر ميليونها دانش آموزش وخانواده آنها شده و زمينه سوء استفاده بنگاه هاي مختلف آموزش خصوصي و تضمين در عرصه كنكور را فراهم آورده است.