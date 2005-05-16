علي شاطرزاده عضو تيم ملي كاراته با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: دروضعيت آمادگي مطلوبي قراردارم. تمرينات منظم وخوبي را نيزپشت سرگذاشته ام وبه اميد خدا مي روم كه با يك مدال خوشرنگ به تهران بازگردم.

وي كه قراراست دروزن آزاد مبارزه كند، دراين مورد گفت: من عضوي ازتيم ملي كاراته ايران هستم واين بزرگترين افتخارزندگي من است، بنابراين همانند يك سربازتابع نظرمربيان هستم درهروزني كه بخواهند ومربيان صلاح بدانند به ميدان مي روم وبدون كوچكترين كم كاري فقط براي رسيدن به مدال مبارزه خواهم كرد.

شاطرزاده درمورد شناخت ازحريفان خود گفت: من ازسال 92 درمسابقات آسيايي شركت كرده ام، تمام كاراته كاهاي آسيا را مي شناسم وبا خصوصيات آنها آشنايي كامل دارم. البته چهره هاي جديدي نيزهستند، ولي سعي خود را براي كسب پيروزي به كارخواهم گرفت.

اين ملي پوش تيم كاراته ايران درپايان گفت: تاكنون 4 باربه فينال مسابقات وزني قهرماني آسيا راه يافته ام كه 3 طلا ويك نقره كسب كرده ام، بالاترين وبزرگترين هدف من درماكائو اين است كه براي پنجمين باربه ديدارپاياني برسم.