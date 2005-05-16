مسلمانان با بهره گيري از تعاليم قرآن كريم، سيلي محكمي بر چهره پليد آمريكاي جهانخوار خواهند زد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل بيانيه اساتيد و طلاب به شرح ذيل است:

نيروي اهريمن و معاوبه زمان بار ديگر با عمل سخيف و پوچ خود ، قلب بيش از يك ميليارد مسلمان را جريحه دار نمود تا به زعم باطلش بر زخمهايي كه از تعاليم آسماني قرآن و حركت بنيان كن مسلمين برداشته است، مرحم نهد اما غافل از اينكه مسلمانان جهان نه تنها با اين اعمال ناروا دست از قرآن نمي كشند و هراسي به دل راه نمي دهند بلكه با بهره گيري از تعاليم آن كتاب مقدس ، ظالمين را بر جاي خود خواهند نشاند و سيلي محكمي بر چهره پليد استكبار جهاني و در راس آنها، آمريكاي جهانخوار خواهند زد.

ما اساتيد و طلاب حوزه علميه اميرالمومنين (ع) با اعلام انزجار از اين عمل شيطاني و حمايت از اقدامات مردم مسلمان كشورهاي اسلامي، خواستار اقدام مناسب ازسوي سازمان كنفرانس اسلامي و مسئولين سياسي كشورهاي مسلمان مخصوصا كشور عزيزمان ايران هستيم تا با حركت خود، مشت محكمي بر دهان امپرياليسم جهاني زده و او را برجاي خود بنشانند.

همچنين انزجار خود را از عمل مسئولين كشور كويت به علت هتك حرمت به مرجع تقليد بزرگوار شيعه حضرت آيه الله سيستاني اعلام داشته و خواستار عذرخواهي دولت مربوطه از تمامي شيعيان هستيم.