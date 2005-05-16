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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۰۷

هشدار اساتيد و طلاب نسبت به هتك حرمت قرآن كريم :

مسلمانان با بهره گيري از تعاليم قرآن كريم، سيلي محكمي بر چهره پليد آمريكاي جهانخوار خواهند زد

مسلمانان با بهره گيري از تعاليم قرآن كريم، سيلي محكمي بر چهره پليد آمريكاي جهانخوار خواهند زد

اساتيد و طلاب حوزه علميه اميرالمومنين (ع) با انتشار بيانيه اي اعتراض خود را نسبت به هتك حرمت به قرآن كريم اعلام كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل بيانيه اساتيد و طلاب به شرح ذيل است:

نيروي اهريمن و معاوبه زمان بار ديگر با عمل سخيف و پوچ خود ، قلب بيش از يك ميليارد مسلمان را جريحه دار نمود تا به زعم باطلش بر زخمهايي كه از تعاليم آسماني قرآن و حركت بنيان كن مسلمين برداشته است، مرحم نهد اما غافل از اينكه مسلمانان جهان نه تنها با اين اعمال ناروا دست از قرآن نمي كشند و هراسي به دل راه نمي دهند بلكه با بهره گيري از تعاليم آن كتاب مقدس ، ظالمين را بر جاي خود خواهند نشاند و سيلي محكمي بر چهره پليد استكبار جهاني و در راس آنها، آمريكاي جهانخوار خواهند زد.

ما اساتيد و طلاب حوزه علميه اميرالمومنين (ع)  با اعلام انزجار از اين عمل شيطاني و حمايت از اقدامات مردم مسلمان كشورهاي اسلامي، خواستار اقدام مناسب ازسوي سازمان كنفرانس اسلامي و مسئولين سياسي كشورهاي مسلمان مخصوصا كشور عزيزمان  ايران هستيم تا با حركت خود، مشت محكمي بر دهان امپرياليسم جهاني زده و او را برجاي خود بنشانند.

همچنين انزجار خود را از عمل مسئولين كشور كويت به علت هتك حرمت به مرجع تقليد بزرگوار شيعه حضرت آيه الله سيستاني اعلام داشته و خواستار عذرخواهي دولت مربوطه از تمامي شيعيان هستيم.

کد مطلب 184034

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